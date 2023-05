'Supervivientes' ha vuelto a vivir una gala de muchas emociones. Ya han pasado varios meses desde que los concursantes pusieron rumbo a Honduras y los ánimos no puede estar más caldeados. La falta de comida y las constantes discusiones tienes a los supervivientes al límite.

Este jueves se vivió una nueva expulsión, Jorge Javier castigó a Bosco Martínez por estar constantemente poniendo en peligro su salud y los dos concursantes desterrados se unificaron con el resto de compañeros. Jaime Nava y Artùr Dainese se reencontraron con el resto de concursantes, dejándoles sin palabras ya que ninguno se esperaba el primer y segundo expulsado del programa siguieran en la isla.

Los dos nuevos integrantes del grupo y Diego, el último expulsado, se enfrentaron a un nuevo televoto para conocer quien era el expulsado definitivo. En el momento de la cuenta atrás Jorge Javier vivió un momento de lo más surrealista cuando Jaime Nava escenificaba en una peineta.

"Me ha dado la impresión… ¿Ha hecho una peineta?", preguntaba con asombro el presentador. "No va con él, no es su carácter. El ha competido y no es de hace esas cosas", trataba de justificarle su defensor en plató.

En ese momento el programa decidió emitir de nuevo lo sucedido a cámara lenta para comprobar si realmente se había producido este gesto por parte del concursante. Al no tener la oportunidad de preguntar directamente a Jaime por el gesto porque ya había abandonado la Palapa, era el equipo del programa quien se interesaba por conocer qué le había pasado para que actuara así. Jorge Javier trasmitía a la audiencia que Jaime se había justificado alegando que se trataba de "una broma".

Su respuesta dejó todavía más impresionado al presentador que decidió dejar pasar el tema y continuar con el programa.