Jorge Javier Vázquez dio la sorpresa al aparecer en Televisión Española. El presentador de 'Sálvame' fue el último invitado de 'La matemática del espejo', el programa que Carlos Amor presenta en La2. Allí se enfrentó a una emotiva charla en el comedor de RTVE.

El programa puso sobre la mesa temas como las audiencias millonarias, las polémicas, éxitos y derrotas, presente y futuro. Y también la muerte de Mila Ximénez, mucho más que una amiga y compañera.

Su infancia en Badalona y vivir en una familia de clase media han marcado la relación de @jjaviervazquez con el dinero y el poder



El presentador mostró su faceta más íntima y personal en varios momentos en los que no pudo evitar romperse. Uno de los momentos fue cuando recibió una carta de Mariano Nadal, su jefe en la revista 'Pronto' en Barcelona. Otra, cuando escuchó un audio del hermano de Mila Ximénez en el que le agradecía su amistad y cariño por Mila.

"Tengo que empezar a mis 50 años una vida nueva, porque lo que tenía antes ya no está. Lo más duro es que hay cosas de tu vida que ya no tienes a quién contárselas", desveló Jorge Javier. "Ha sido una muerte terrible la de Mila. Desde que no está ella mi vida es menos divertida. Nunca pensé que sucedería y tengo que conseguir un reemplazo".

"He pasado más horas en un plató en directo que viviendo. Se me da mejor trabajar que vivir, pero lo quiero cambiar. Me lo he pasado muy bien trabajando, he vivido una época de la televisión que probablemente nunca vuelva", aseguró. "Arrasábamos con audiencias con una facilidad pasmosa. Estaba toda España viéndote: 'Supervivientes', 'Gran Hermano'... Y ahora tengo que decir que también se está bien así. Sin audiencias estratosféricas", reflexionó sobre el momento que están viviendo en Telecinco.

También se sinceró sobre su futuro en Mediaset y los planes del grupo a corto plazo. "Me quedan dos años de contrato, hasta 2025", desveló. "Lo que decidan, bien estará".