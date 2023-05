Jesulín de Ubrique está de vuelta en la televisión. El torero ha regresado por todo lo alto y con un montón de proyectos con los que estará una temporada presente en la pequeña pantalla. Después de su paso por el 'Desafío', ha vuelto a 'El Hormiguero' para hablar del último programa en el que ha participado.

Albert Espinosa y Jesulín de Ubrique han visito a Pablo Motos para presentar 'El camino a casa' que se estrena este jueves en La Sexta y que devolverá a los lugares de la infancia de varios de los famosos más conocidos de nuestro país. El torero ha sido el primer invitado y ha mostrado su faceta más vulnerable y sensible.

En su visita a 'El Hormiguero' también se ha mostrado muy emocionado durante todo el programa. En alguno momento no fue capaz de contener el llanto y se rompió ante los espectadores.

"Las imágenes han sido un paño de lágrimas... Es volver y me ha hecho una ilusión fantástica, me he emocionado muchísimo y me ha traído recuerdos imborrables de mi vida. Fui muy feliz en esa época de mi vida", comentó al ver la promoción en la que se muestra al torero en la casa de su infancia. "Estar en sitios donde he vivido hace 35 años ha sido algo muy emotivo y personal".

“A pesar de todo, no era una infancia normal porque tenía la responsabilidad de jugarme la vida”, Jesulín nos habla de su infancia #ElCaminoACasaEH pic.twitter.com/Q7k7GpjT3o — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 3 de mayo de 2023

"Te doy las gracias, tío. Soy una persona dura de soltar las lágrimas y el programa ha quedado genial, fantástico y me has hecho un regalo", le dijo visiblemente emocionado a Albert Espinosa, el conductor del programa.

"Ahí vivimos mi padre, mi madre, mis tres hermanos y yo. Fuimos muy felices aquí, me encanta estar aquí aunque haya sido un poquito",confesó. "Me he llevado la bañera y me voy a bañar ahí y voy a bañar a mis hijos ahí... He sido un niño feliz".

Por su parte, el conducto de 'El camino a casa' también quiso agradecerle a Jesulín su entrega y sinceridad en el formato y salió en su defensa después de los nuevos ataques de Belén Esteban: "Perdona y olvida por un bien mayor", espetó.