'25 palabras' ha conseguido asentarse en las tardes de Telecinco. El regreso de Christian Gálvez a la televisión no ha conseguido desbancar a 'Pasapalabra' pero tiene su público.

Cada tarde diferentes rostros conocidos acuden al programa para ayudar a los concursantes a superar las pruebas. Entre los últimos invitados se encontraba la actriz Cristina Medina. Una de las protagonistas de 'La que se avecina' participó en el concurso por partida doble, pero la segunda de sus visitas se le atragantó un poco.

Durante una de las pruebas ella era la encargada de dar pistas a sus compañeras para que adivinar un panel de cinco palabras. Desde el primer momento se le vio muy nerviosa y atascada con su cometido. Ninguna de las pistas que la intérprete ofrecía ayudaba a dar con el término y la situación se acabó desmadrando.

"Paso palabra, osea paso… ya me entiendes tú lo que te quiero decir", le soltaba a Christian poniéndose todavía más nerviosa. Pero los nervios rápidamente se convirtieron en cabreo cuando vio que algunas palabras se las habían descontado del marcador.

"¿Pero por qué me están quitando palabras? Mira, a la mierda. Eso no vale. No vale", exclamó indignada dejando la tablet y sentándose juntos a sus compañeras. "Era otra conversación y no tenía que ver con las palabras. Que yo me haya liado y haya dicho otra cosa que no era, no significa que tú me vayas quitando las palabras", espetó.

"¿Quién es el que me ha quitado las palabras? Que venga el que me quita las palabras. No estoy de broma", sentenció dirigiéndose a la organización de ’25 palabras’.