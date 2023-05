Yaiza ya está en España después de su sonada expulsión de 'Supervivientes'. El concurso decidió finalizar su etapa en Honduras por su comportamiento agresivo con sus compañeros. Tras su expulsión disciplinaria llegó al plató de 'Supervivientes: tierra de nadie' para enfrentarse a las imágenes de su polémica estancia en las playas del Caribe.

La audiencia criticó con dureza que el programa le diera la posibilidad de regresar al plató cuando, en toda la historia del concurso, ningún participante expulsado de esa forma había tenido la oportunidad de hacerlo.

Lejos de mostrar la fuerza y carácter que se vio en 'Supervivientes', la canaria se mostró muy cabizbaja y aparentemente arrepentida por su comportamiento, hasta el punto de que rompió a llorar en directo al conectar con Carlos Sobera, quien se quedó de lo más sorprendido con su cambio de actitud.

"Me equivoqué. En todo, menos en ir a visitar a Ginés", reconoció. "Asumo todo lo que hice y todo lo que dije y reconozco que me fui con mi mochila, no en calidad de concursante, y me pasó factura". "Cuando en la calle te pasa esto te vas, pero hay que estar allí y aunque te vayas del sitio, escuchas igual y estás en el mismo lugar", argumentó la concursante.

"Pareces casi una monja hermana de la caridad", dijo el presentador ante su comportamiento en plató, llegando a preguntarle si "esta actitud que tienes es real". "Me siento mal, no me reconozco", respondía.

Carlos Sobera destacó que su paso en el concurso había estado marcado "no solo tu agresividad verbal, sino también la física". "Tiendes a ocupar el espacio de la otra persona, como si estuvieras buscando la reacción física", le espetó.

Nada más entrar en plató quiso pedir disculpas a Raquel Mosquera por el encontronazo que protagonizaron en Honduras para después enfrentarse a Míriam, la hija de Ginés Corregüela con la que se mostró muy fría. En ningún momento miró a la hija de su pareja a pesar de que ambas protagonizaron un tenso enfrentamiento. "Seguro que el día que su padre llegue a España, ella no vendrá a verle", le dijo.

Los colaboradores presentes en plató también tuvieron la oportunidad de darle su opinión sobre su paso por Honduras. "Tuvo que salir un cámara a decir la verdad", le dijo Alexia Rivas haciendo mención a las mentiras que contó la superviviente sobre su enfrentamiento con Asraf.

"Eres la persona más mentirosa de España", le dijo Elena, la madre de Adara, después de que admitiera que en las imágenes que se vieron de la bronca su hija no estaba ahí, como sí apuntó en un primer momento.