'Sálvame' comenzó su tarde asegurando contaba con una bomba que lo iba a revolucionar todo. "El pelotazo de 2023", aseguraron durante toda la tarde mientras alimentaban una información que iba a recorrer las redacciones de todos los medios de comunicación.

"Existe una noticia de alcance que tiene a toda la redacción totalmente volcada. Es una información que todas las cadenas de televisión de este país, las redacciones de prensa escrita y digitales van a querer hacerse eco de ella. Es una información de ultimísima hora que si se confirma estaremos hablando muchos, muchos días de ello", anunciaban.

"En estos momentos se podría hablar en todas las redacciones, empieza a haber rumores en Twitter y estamos pendientes de que no salga, porque queremos darla nosotros", aseguraba la redactora Mayte Ametlla. "Les aseguro que si se puede confirmar esta noticia no es cualquier cosa, se lo podemos asegurar. Es algo que va a correr como la pólvora por todas las redacciones de medios de comunicación."

LA BROMA QUE LE HAN HECHO A BELÉN HACIÉNDOLE CREER QUE IBA A IR A EUROVISIÓN A CANTAR EN LIVERPOOL. Chillo pic.twitter.com/CtREttOmKe — 🔻🏳️‍🌈🦋terelucam (@quevuelvaot) 2 de mayo de 2023

Cuando apenas quedaban 10 minutos de programa desvelaron de que se trataba. Su supuesto "bombazo" era en realidad una broma que el director de' Sálvame' le había hecho a Belén Esteban. El programa emitía un vídeo en el que la colaboradora hablaba con una supuesta encargada de la delegación española de Eurovisión 2023 en Liverpool que la llamaba para cantar en una fiesta previa al festival de Eurovisión.

"¿Era una broma? Pues me ha jodido, porque me lo había creído y me había hecho ilusiones. ¿Esto era el pelotazo?", se preguntaba Belén Esteban al descubrir la verdad.

Y ese es el BOMBAZO ?? Menuda vergüenza, una vez más engañando a la audiencia ..... cada vez a peor 🤮🤮🤮🤮🤮🤮#YoMeRebelo2M — Crislo75 (@crislo75) 2 de mayo de 2023

Éste es el Pelotazo del 2023 que teníais que dar, una broma? Asquerosos. Así os va de audiencia #yoveosalvame — Obi One (@ObiOne65731278) 2 de mayo de 2023

ME CABREA QUE DALVAME ESTE JUGANDO TODA LA TARDE CON UNA FALSA BOMBA. PERO ESQ BELEN LO COMPENSA PQ ME MEO CON ELLA. BELEN LA MEJOR. LLEVADLA A EUROVISIÓN POR FAVOR, SERIA UNA FANTASÍA. #yoveosálvame — Pau Camps (@pauet458) 2 de mayo de 2023

¿Cuando "una bomba" de Sálvame ha sido realmente una bomba? No sé si piensan que sus televidentes son estúpidos pero ya resultan ridículos. Su credibilidad es menos que cero #yoveosalvame — Hectorfab ♥️🧡💜 (@Hector99886167) 2 de mayo de 2023

La colaboradora no fue la única decepcionada. Los espectadores cargaron duramente contra el programa al conocer que todo se trataba de una broma. Twitter se lleno de quejas donde tachaban al programa de engañar a la audiencia. "Menuda vergüenza...una vez más engañando a la audiencia", "Asquerosos" o "resultan ridículos" fueron algunos de los comentarios.

También hubo quien, a pesar del enfado, encontró la gracia en esta broma. "Belén lo compensa. Llevadla a Eurovisión".