Las discusiones son una constante en esta edición de 'Supervivientes'. Hay dos grupos bien diferenciados y, día sí día también, los gritos, los insultos y los enfrentamientos están a la orden del día en las playas del Caribe.

Adara y Asraf y Ginés y Yaiza suelen ser los principales implicados en estas broncas que han desatado una extrema decisión por parte del programa. 'Supervivientes' decidió expulsar disciplinariamente a Yaiza después de su fuerte enfrentamiento con el novio de Isa Pantoja, pero la cosa podría no quedar ahí. Una comentario de 'el rey del bocadill' también puede tener consecuencias.

Todo empezó cuando Adara se refirió a él como "gruñoncito" por sus continuas malas caras y desaires. "Gruñoncito… Mira quién ha hablado", le respondió él. Al ver cómo su amigo se cabreaba, Diego le ha aconsejado: "Es mejor no hablar, incluso cuando te diga algo, yo me quedo mirando para otro lado o cambio de tema"

A pesar de ello, Ginés ha saltado con un comentario contra Adara que ha generado un revuelo mayúsculo. "Porque hoy en día las mujeres están más protegidas que el lince ibérico, pero sino me oye...me oye."

Las audiencia no ha tardado en reaccionar y estallar contra las palabras del supervivientes. Las redes sociales se han llenado de comentarios en los que exigen al programa que le expulse cuanto antes.

Ginés: "Ahora mismo, las mujeres están más protegidas que el lince ibérico. Si no, me oye (refiriéndose a Adara)". ¡Urge expulsar a este neandertal! 😰 #SVGala9 — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) 27 de abril de 2023

Gines: “Las mujeres están más protegidas ahora que el lince ibérico, sino Adara me escucha”



"Urge expulsar a este neandertal", "por un poco de audiencia sois capaces todo", "repugnante", "despreciable" o "machista y violento" son algunos de los muchos comentarios que los espectadores del programa han compartido en Twitter.