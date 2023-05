Alessandro Lequio volvió al trabajo en medio de la vorágine generada por Ana Obregón y su decisión de cumplir uno de los últimos deseos de su hijo. y el conde la ha vuelto a armar. La llegada al mundo de Ana Sandra Lequio Obregón, hija de Aless Lequio ha generado un revuelo a nivel nacional pero él, por mucho que lo ha intentando con sus escapadas a Galicia, no lo ha conseguido, y por lo que se ve, tampoco hace mucho por esquivar el tema.

Manteniéndose en su línea de no hablar de su hijo, el colaborador apenas se ha pronunciado sobre cuál es su verdadera opinión sobre este tema. Se ha limitado a decir que esto le estaba costando mucho y que le daba "mucha rabia" que Aless volviese a llenar portadas de revistas y programas. Lo que sí ha hecho ha sido comentar sobre las declaraciones de Ana Obregón tras asegurar que todas las críticas que está recibiendo de algunos políticos son para tapar los problemas que tiene el Gobierno.

"Ella no se va a tirar piedras a sí misma y el argumento que da es que estas presiones son más cortinas de humo porque estamos en campaña", aseveraba Beatriz Cortázar. A lo que Alessandro Lequio sin cortarse le cortaba para lanzar un palo descomunal a Obregón: "No, perdona. No son cortinas de humo, son piedras que ella misma se ha puesto en el camino".

"A ver... Tampoco seamos aquí más papistas que el Papa. Ana Obregón tiene 68 años... Es lo que nos han dicho o lo que pone", apostillo su compañera de programa. "No, tiene 68 años", confirmaba Alessandro Lequio. "Es que en algunos sitios le quieren poner 71". "No, no, 68", dejaba bien claro la expareja de la presentadora.