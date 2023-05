Los conflictos en 'Fiesta' son unas constante. Cualquier tema es susceptible de debate acalorado entre los colaboradores o incluso con algún invitado, que en más de una ocasión terminó sacando de quicio a Emma García.

El último enfrentamiento fuerte en el plató se originó mientras hablaban de 'Supervivientes'. La expulsión disciplinaria de Yaiza por parte del concurso dio pie a que dos colaboradores del programa protagonizaran una acalorada discusión.

Iván Reboso puso sobre la mesa su postura sobre esta decisión del programa alegando que la expulsión de la canaria beneficiará mucho a Asraf porque le sitúa como la víctima del concurso. Aurelio Manzano entró de lleno al debate acusando a su compañero de no conocer realmente al novio de Isa Pi y para ello utilizó una anécdota que vivió el periodista en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. “¿Perdona? ¡No me parece justo! Eso es un golpe bajo...”, exclamó Reboso, visiblemente enfadado. “Lo has dicho. Yo lo he dicho en privado, guapo. Tienes más cara que espalda. Dices en un plató públicamente lo que yo cuento por detrás”.

En ese momento ambos empezaron a gritarse en plató impidiendo a los espectadores comprender nada de lo que estaban diciendo. “¡A mí no me hagas así con el dedito! ¡El dedito me lo bajas!”, vociferó el venezolano. El griterío llegó a tal nivel que Emma García se vio obligada a intervenir para parar la discusión.

La presentadora puso orden y ambos continuaron con el debate y desvelando cuál fue el motivo de ese enfrentamiento. “Fue una boda de convivencia, de tres días. Con toda la familia reunida, incluida la familia de Isa Pantoja. Él tuvo una actitud totalmente opuesta a lo que está vendiendo ahora. Fue muy separatista. ¿A qué me refiero? Pues a que estuvo en una mesa aislado con Isa Pantoja, no se quiso relacionar con nadie en ningún momento”, explicó desvelando ese secreto por el que se había enfadado previamente.