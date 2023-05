A lo largo de sus siete años de historia, 'First Dates' ha recibido en su restaurante a todo tipo de personas, algunas incluso con parecidos razonables a ciertas celebridades. En una de sus últimas entregas, Carlos Sobera le dio la bienvenida a Fredy, un madrileño de 54 años que afirmaba tener un aire a George Michael cuando era joven.

"Igual no debería llamarte Fredy, porque tengo ahí apuntado que de joven te llamaban George, por George Michael", comenzó diciéndole el presentador al comensal, que para demostrarlo, acudió al dating show con una prueba de ello: "He traído una foto".

El doble de George Michael busca el amor en #FirstDates27A: “Me veo y es una pena”https://t.co/MPMhHuLRWR — First Dates (@firstdates_tv) 27 de abril de 2023

"Eras igualito", aseguró Sobera después de ver la imagen en cuestión. "Envejezco muy mal", lamentó por su parte Fredy, que también recordó que su juventud fue "bastante movidita" y con muchas "aventuras" amorosas. Además, explicó que su vida sentimental ha tenido "muchos altibajos".

"Trabajaba en una tienda 24 horas. Allí iba una chica muy famosa con una scooter rosa, muy guapa y muy sexy. Todo el mundo ha pensado siempre que es muy tonta (...) me dio a entender que me invitaba a tomar algo abajo y a hablar conmigo... Y me cagué", aseguró en el restaurante del amor.

Fredy conoció en 'First dates' a Inés, que también pudo ver la foto que había llevado. Sin embargo, en unos totales a cámara, confesó que no le encontraba mucho parecido con George Michael: "Bueno, igual de joven se parecía, pero ahora... No le veo nada de parecido". Finalmente, cuando llegó el momento de tomar la decisión final, Inés rechazó tener una segunda cita con él.