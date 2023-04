Os presentadores Marcial Mouzo e Arturo Fernández protagonizan esta noite (22.40 horas) unha nova emisión de Xente marabillosa, o programa da TVG que conduce Lucía Rodríguez. Esta terceira entrega pon o foco sobre a fenda dixital á que se ven sometidas as persoas maiores no mundo de hoxe. Como punto de partida para a reflexión, as cámaras ocultas do espazo recollerán unha situación de discriminación na que se ve envolta unha avoa que non se manexa ben coas novas tecnoloxías.

Esta nova entrega do programa busca revalidar os resultados de audiencia acadados polas dúas anteriores: máis de 171.000 contactos, preto de 60.000 espectadores de media e un 9,5% de share na emisión da semana pasada, que tivo como tema central a violencia de xénero e contou coa presentadora Toñi Moreno como madriña. Pero se xa é grande o seu seguimento na televisión galega, máis o é en internet, onde o formato acada o seu maior seguimento. Con máis dous millóns de reproducións tralas primeiras semanas de emisión, as cámaras ocultas que recrean situacións reais e que tratan de buscar a reacción de persoas ‘marabillosas’ que non sexan indiferentes ao que acontece teñen nas redes sociais e canles de vídeo como Youtube o seu nicho de audiencia natural. Dende que se publican en internet, as cámaras ocultas convértense en contidos virais ás pouca horas. Todo un fenómeno social e mediático. O programa Xente Marabillosa irrompe na internet cun seguimento masivo dos seus vídeos nas redes sociais É o respecto aos seus protagonistas, pero tamén o respecto á audiencia que segue o programa, o que fai que Xente marabillosa trate con delicadeza pero sen complexos temas tabú na televisión como as enfermidades mentais, a xenofobia, a discriminación social por razóns de idade, a condición sexual ou a lingua que se fala en Galicia, entre outras temáticas de actualidade. O respecto, un dos valores fundamentais De feito, o respecto é un dos valores fundamentais que sustentan todo o que se fai no programa, tanto dentro como fóra do estudio; é dicir, o que non se ve pero tamén chega aos fogares galegos a través das pantallas. A empatía, a solidariedade e o compromiso público son outros valores que desprende este novidoso formato. Os convidados que aquí desempeñan a función de padriños e madriñas do programa, a figura de Lucía Rodríguez como presentadora e a ‘xente marabillosa’ que intervén nas cámaras ocultas aportan cada semana a alegría necesaria e o sentimento. Ademáis, Xente marabillosa é o primeiro programa da televisión galega que combina a linguaxe tradicional da televisión lineal coas novas formas de consumo de contidos baixo demanda propias de internet. Un programa do século XXI para todos os gustos e en todos os formatos.