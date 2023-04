Este fin de semana la revolución llegó al plató de 'Fiesta' de la mano de un presentador de la televisión de Miami. El periodista Javier Ceriani aseguró que un colaborador del programa de Emma García había tenido un romance con Piqué. "17 años tenía Saúl Ortiz cuando se toqueteaba y se besaba con Piqué. Era un menor de edad. Hoy este periodista trabaja en la televisión española y está entrenado para desfigurar a Shakira", comentaba en su programa.

Unas declaraciones que generaron un gran revuelo en la redacción del programa que se puso en contacto con el periodista para que entrara en directo y aclarara, junto a Saúl Ortiz, toda la verdad sobre esos rumores. "No entiendo cómo sacas una noticia así, de dónde te llega esta noticia, cuáles son tus fuentes y cómo confirmas esta noticia porque has dicho una serie de barbaridades", le comentaba Emma García durante su entrevista.

"No son barbaridades. Yo no tiré la noticia de la foto de Saúl, la tiraron los fans de Shakira, el mundo entero se pensaba que era Saúl porque lo ven enamorado de Piqué, porque tiene una agenda con él, porque él esta recontracaliente con Piqué y porque no es periodista y dice mentiras de Shakira. Yo lo que dije fue que había una foto y, okey, no es Saúl, pero no es una noticia que yo creé, porque la difamación es cuando tú sabes que es mentira y lo dices muchas veces. Esto es algo que salió de las redes sociales", republicaba el invitado.

"Me sorprende mucho que, dándotelas de tan buen profesional, no me hayas contactado para haberme preguntado. Más que nada porque a mí no me causa ningún dolor que hables de mi orientación sexual, pero es innecesario alentar a los seguidores de Shakira; porque lo que tú has hecho ha sido lanzarme a gente que me está amenazando de muerte. Con este tipo de informaciones y diciendo que estoy enamorado de Piqué lo haces", añadía entonces Saul Ortiz. "No soy el de la foto y nunca he tenido una relación sentimental con Piqué. Jugar con esto me parece absurdo y luego hablas de algo muy grave porque dices que Piqué tenía relaciones sexuales con menores de edad. Es muy grave lo que estás diciendo. Creo que te harías un favor pidiéndome disculpas a mí y a Piqué".

Las palabras del periodista no causaron ningún efecto en Javier Ceriani que se mantuvo en sus trece durante toda la conexión acabando con la paciencia de Emma García. "Llegados a este punto, todos llevamos muchos años y uno, cuando se equivoca, lo normal es que pida disculpas o que admita sus errores. El error está ahí. ¿Tú qué tienes que decir al respecto?", le preguntaba la presentadora.

"Yo lo que puedo hacer es darte derecho a réplica. Te invito a mi programa para que puedas aclarar que no eres tú", propuso. "Me pagas el viaje", contestaba el colaborador de Emma. "¿Es que no tienen plata en ‘Fiesta’?".

"Mira, que no te aguanto, ya está. No me gustan las tonterías y, como esto se ha pasado a la tontería, no me gusta", soltaba entonces Emma harta. "Por mí he terminado la conversación. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿Vas a seguir por ahí o vas a decir algo diferente a lo que has dicho hasta ahora? (…) No me hagas perder el tiempo porque estamos en un programa en directo. Te ha dicho muchas veces Saúl si quieres pedir perdón y como lo que dices es que Piqué tiene muchos problemas y muchas cosas que hacer pues ya está", decía la presentadora mientras le despedía abruptamente.