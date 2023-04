Cuando están a punto de cumplirse 2 meses del estreno de 'Supervivientes 2023', Laura Madrueño ha hecho balance de cómo está viviendo la experiencia hasta la fecha. La presentadora, que este año ha debutado al frente del formato desde Honduras, ha concedido unas declaraciones en la página web de Telecinco en las que asegura sentirse "mucho más adaptada" que al principio.

"Han sido dos meses de trabajo durísimo y sigo aprendiendo cada semana un montón. Estoy disfrutando al máximo porque esto se nos está pasando volando", afirma Madrueño, que no tiene que pensárselo mucho cuando le preguntan por lo más duro de la experiencia: "Sin duda, trabajar con estas condiciones de calor y de humedad tan extremas. No os podéis imaginar lo que son tantísimas horas de ensayo y de directo". "El desgaste que tengo es brutal", confiesa la presentadora, motivo por el que le está dando mucha importancia al descanso: "Por primera vez en mi vida le estoy dando mucha prioridad al descanso, que no lo hacía mucho. Hacía deporte prácticamente todos los días y aquí lo sigo haciendo, pero tengo que darle tiempo también a descansar".

Según comenta, también está aprovechando para disfrutar al máximo de los Cayos Cachinos, un enclave paradisíaco: "Estoy metida en el mar todo lo que puedo, navegando con mis aletas o nadando, que es lo que hago todos los días antes de empezar".

Madrueño destaca que 'Supervivientes' es la producción "más compleja" de la televisión y pone en valor el trabajo que realiza todo el equipo: "Ver a más 150 personas trabajar en un entorno como este, a la velocidad que lo hacemos todo... Es maravilloso poder estar formando parte de esta experiencia". "No quiero que se acabe", asegura desde la isla.