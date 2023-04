La sección de 'El Monaguillo' en el 'El Hormiguero' ha empezado de una forma un tanto diferente. El humorista entró en el plató para mostrarle a Manuel Carrasco y Pablo Motos un nuevo invento procedente de Japón.

El colaborador entró en plató con su particular alegría pero su rostro pronto cambió ante la inesperada pregunta de Pablo Motos que nadie vio venir. "Pensaba que hoy ibas a salir más tranquilo, más relajado. ¿Tú hoy te has estudiado la sección que vas a hacer ahora?", le dijo Pablo Motos. "Yo no tengo nada que estudiar, voy allí y lo compro. Lo tengo todo en mi cabeza", le respondía él con cierta inquietud.

"¿Pistachos has comido? ¿Qué pasa después de comer muchísimo?", preguntaba el presentador. En ese momento la cara del humorista cambiaba por completo sin entender muy bien lo que estaba por venir.

"¿Quieres ver lo que pasa?", le preguntaba Motos. "¿Me habéis grabado? ¡No, no! Llevo 10 años aquí y esto nunca ha pasado", se revolvía El Monaguillo

"Mírate y disfruta, ha sido sin querer. Escucha, escucha", le pedía entonces Pablo Motos, mostrando al público una secuencia de lo que había ocurrido antes del comienzo del programa. En las imágenes se puede ver al colaborador tirado en un sofá, roncando profundamente. El humorista se tomó con mucho humor esta inocente jugarreta pero no dejaba de pedir que cortasen la secuencia."¡Pero paradlo ya!", pedía entre risas.

Después de ese divertido momento, 'El Monaguillo' pudo dar comienzo a su sección.