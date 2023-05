Eurovisión 2023 está ya a la vuelta de la esquina, y viene con algunos cambios en su sistema de votación que te puede interesar conocer si planeas apoyar a Blanca Paloma en su participación en Liverpool. La representante española parte como una de las favoritas y es quinta en las casas de apuestas, aunque lejos de la esperada ganadora, la sueca Loreen, que con 'Taboo' podría repetir su éxito de 2012, cuando ganó con 'Euphoria'.

Como es costumbre en el festival, el llamado 'big five' (España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), al igual que la anfitriona (debería haber sido Ucrania, pero lo ha impedido la guerra) no tendrán que superar las semifinales para luchar por el Micrófono de Cristal, el premio que recibe el ganador de Eurovisión. El resto de países participantes sí que tendrá que pasar por esa fase previa para acceder a la final. Habrá dos semifinales, una el 9 de mayo y otra el 11 de mayo, ambas a las 21:00 horas según el horario español. Cada una de ellas permitirá a diez países unirse al 'big five' y a Ucrania.

Como ganadora de la edición de 2022, Ucrania debería haber acogido el evento. No obstante, la guerra que se vive actualmente en suelo ucraniano ha impedido que lleven a cabo su papel de anfitriones, por lo que el festival se celebrará finalmente en el M&S Bank Arena de Liverpool, Reino Unido, que tiene capacidad para albergar a 12.000 espectadores.

Cambios en las reglas de votación

El cambio más importante en las votaciones para la edición de 2023 de Eurovisión afecta exclusivamente a las semifinales. En ellas no se contará el voto del jurado experto, a no ser que se den circunstancias especiales. Así, serán únicamente los telespectadores los que decidan qué diez países pasan a la final en cada una de las fases previas.

No obstante, en esa Gran Final sí que se tendrá muy en cuenta la decisión del jurado. Según la organización, hay cuatro motivos para que esto siga siendo así. En primer lugar, sostienen que mejorará la clasificación "cualitativa" de los aspirantes. También creen que vale la pena mantener la tradicional conexión con cada uno de los países para que estos entreguen sus votos en directo. Por otro lado, así se atenúa el voto "cultural y de diáspora" y, además, es una herramienta que ayuda a que haya emoción hasta el final, ya que con la doble votación no se conoce al ganador hasta el último momento de la gala.

La otra modificación, diseñada para reflejar "el impacto global del certamen", es que los telespectadores que vivan en países que no participan en el festival podrán votar a través de internet, y sus apoyos se unirán teniendo el mismo peso que el de cualquiera de los países participantes.

En palabras del supervisor ejecutivo de Eurovisión, Martin Österdahl, "estos cambios reconocen la inmensa popularidad del espectáculo dando más poder a la audiencia”.

Blanca Paloma

La representante española causó sensación desde un inicio, y las predicciones le otorgaban un puesto muy alto. Originalmente se sopesaba que podría quedar cuarta, aunque en las casas de apuestas la candidatura de la ilicitana ha perdido peso en los últimos días y ya la ha superado la noruega Alessandra; eso sí, con números prácticamente idénticos. La gran favorita para llevarse el triunfo es la sueca Loreen, ganadora en 2012, que cantará 'Taboo'. El único que parece tener posibilidades de dar la sorpresa y quitarle el caramelo de la boca a la representante de Suecia es el finlandés Käärijä con su 'Cha Cha Cha'. Así, hay tres escandinavos en el 'top 4' de favoritos según las apuestas. Los terceros en discordia serán el dúo ucraniano Tvorchi, que tratará de que su 'Heart of Steel' llegue a lo más alto, aunque no parece probable que consigan imponerse.

Ahora ya solo queda sentarse frente al televisor el próximo 13 de mayo a las 21:00 y dar todo nuestro apoyo a Blanca Paloma para que dé la sorpresa en Liverpool y se alce con el triunfo.