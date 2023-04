Jorge Javier Vázquez vivió un momento muy llamativo antes de firmar por Sant Jordi. El propio presentador desveló en su cuenta oficial de Instagram qué ocurrió con un grupo de pasajeros cuando llegó a Barcelona en un vídeo en el que también aparece su madre.

Tal y como narra con su sentido del humor, fue reconocido por unos señores y señoras, que comenzaron a llamarle por su nombre. Debido a su timidez, el presentador aceleró el paso para evitar sentirse más incómodo. "A tu edad, ya es hora de dejar la timidez atrás", afirmó su madre.

Posteriormente a ello, una trabajadora del servicio de seguridad también le pidió una foto, que tampoco se realizó. De hecho, dicha empleada no se tomó bien la negativa del presentador de 'Supervivientes', llegándole a increpar en la estación: "¡Antipático! ¡Voy a dejar de ver 'Sálvame'!".

"Entre la gente que va a dejar de ver el programa y entre que me despiden, voy a tener que venir a vivir aquí. Si pasa todo eso, me vengo a vivir a Badalona y vuelvo a mi adolescencia", le dijo el comunicador a su madre, que no dudó en apoyarle si esa situación tuviese lugar: "Pues te vienes, pero te traes al burro y los perros".