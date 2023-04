Esta fin de semana arrancó uno de los eventos más importantes para los andaluces. La Feria de Abril arrancaba en la noche del pasado viernes con la tradición celebración del 'pescaíto'. Es uno de los eventos más esperados durante todo el año, y son muchos los famosos que han viajado a la capital andaluza para disfrutar de este primer día de festividad.

Muchos rostros conocidos que pudieron trasladarse hasta Sevilla para disfrutar de la festividad, asistieron a las fiestas sobre la Feria de Abril que se celebran en ciudades como Madrid y Barcelona, como fue el caso de Isa Pantoja.

La hermana de Kiko Rivera asistió a la Feria de Abril de Madrid con sus amigas y lo que iba a ser una noche divertida, terminó en altercado. "Fue muy heavy, llegó como si fuese una diva", contó un testigo a 'Socialité'. "Intentó colarse con sus amigas y la gente se indignó, evidentemente. Se lio mucho".

"Anoche echaron a Chabelita de la Feria de Abril que organizaron en Madrid, en el autocine, por agredir a unas chicas", contaba la periodista del programa de María Patiño. "A Isa no le hace ninguna gracia que en la carpa en la que está con sus amigos haya otras mujeres grabando como se lo pasa bien, y se pone muy nerviosa."

"Le cambia la actitud desde el momento en el que llega otro grupo y hasta intenta echarles porque no paran de grabar. Isa se enfada con la actitud de estas y la tensión va en aumento hasta que llegan a las manos y tiene que intervenir la seguridad de la fiesta y echar a Chabelita", desveló uno de los testigos.

'Socialité' se puso en contacto con una amiga de Isa Pantoja que contó su versión de los hechos. "Nunca llegan a las manos, pero sí existe un enfrentamiento con mujeres que increpaban a Isa. No paran de grabar y hacer fotos mientras se lo pasa bien con sus amigas", apuntó su amiga. "Isa intenta poner fin a este hecho y tienen un enfrentamiento. La organización media y se la llevan de la caseta no para expulsarla, sino para que vaya a un lugar más tranquilo".

La versión de Isa Pantoja

Unas horas más tarde Isa Pantoja apareció en el plató de 'Fiesta' para contar en primera persona lo que le había ocurrido. "La historia es que nosotros íbamos por publi para ir para allá, para esa caseta y a nosotros nos ponen en esa caseta que ya era de unas personas, había este grupo de mujeres, pero también había otros grupos de chicos y chicas", confesó.

"Entonces, cuando vamos para allá, me estaban haciendo fotos y mi amigo les dice 'por favor no hagáis fotos, si queréis fotos me lo pedís y ya está', pues si queréis hacer fotos no pasa nada, yo me la hago", explicó Isa Pantoja. Isa aseguró que las mujeres no se tomaron muy bien las palabras de su amigo y se enfrentaron con él, pero afirma que ella no se metió en ningún momento. "Lo que me parece fuerte es que digan que yo agredo a una persona", zanjaba.