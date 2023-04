Este domingo Barcelona celebró su popular fiesta de Sant Jordi y Jorge Javier no quiso perdérselo. El presentador viajó hasta su tierra natal para compartir un día tan especial junto a su madre y para firmar ejemplares de su obra "Antes del olvido".

Su llegada a Barcelona fue un tanto accidentada. Tal y cómo el mismo desveló en su cuenta de Instagram, tuvo un pequeño encontronazo con una seguidora del programa. "Acabo de llegar a Badalona. He llegado a Sants y tú sabes que soy muy vergonzoso", le comentaba a su madre . "Me he encontrado a un grupo de señores y señoras y me han reconocido y han empezado a decir Jorge Javier, Jorge Javier. Y he acelerado, que me daba un poquito de vergüenza", confesó.

"Pues déjate de timidez y de vergüenza con los años que tienes. Tienes que saludarles", le espetaba su madre. A lo que Jorge Javier respondió contándole a ella y a sus seguidores lo que le ocurrió con una mujer que se encontró en la estación.

"Estaba trabajando porque iba con el traje de seguridad y me pidió una foto y yo aceleré. Me decía: ‘¡Antipático! ¡Voy a dejar de ver el ‘Sálvame’!" confesó el presentador. "Así que entre la gente que va a dejar de ver el programa y entre que me despiden, me voy a tener que volver a vivir aquí y vuelvo a mi adolescencia", bromeó Jorge Javier con su madre y hablando una vez más, en tono de humor, de la crisis de audiencia que vive el programa y pronunciándose sobre los rumores de un posible despido.