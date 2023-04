Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Uno de los concursantes que más está disfrutando de la aventura es Ginés, el 'rey de los bocadillos'. El hombre es especialmente popular en TikTok por los bocadillos XXL que prepara, un plato en el que mezcla todo tipo de ingredientes y acumula cerca de 2 millones de seguidores en la mencionada red social.

Ginés Corregüela tiene una cosa muy clara: no está dispuesto a pasar hambre. Por ello, el superviviente no hace ascos a nada y no duda en llevarse a la boca cualquier criatura comestible que habite en los Cayos Cochinos. El 'Rey del bocadillo' no es nada escrupuloso, y lo ha dejado claro en 'Supervivientes 2023'.

Mucho se ha hablado de la situación amorosa de Ginés Corregüela ya que a la relación con su mujer, Isabel Hurtado, se sumaron la que habría simultaneado con otra mujer durante diez años y su último affaire con Yaiza Martín. En directo en ‘Supervivientes’, Ginés aseguró que si su mujer le perdonara, se quedaría con ella, pero hay algo que se desconoce de la pareja…

Muchos no entendieron que Ginés pidiera una segunda oportunidad a su mujer, que ella pareciera pensárselo y que luego el concursante le declarara amor eterno a su actual novia, Yaiza, también en directo.

El acuerdo de Ginés Corregüela y su mujer

Según Kiko Matamoros, el matrimonio aún comparte (o compartía hasta ese momento) algo: “Tenían un acuerdo económico”. Según este trato, a través de sus representantes, Isabel podía “solicitar o pedir cualquier tipo de ayuda” que le fuera necesaria para sus hijas o el mantenimiento de su casa.

“Por tanto, existía por parte de Isabel cierto interés en no volar por los aires el concurso de Ginés porque, cuanto más facturara Ginés, mejor sería para sus hijas”, decía Kiko Matamoros en ‘Sálvame’.

Pillada a Ginés

La unificación ya ha llegado, los grupos de 'Cayo Paloma' y 'Cabeza de León' se convierten en uno y vivirán todos en 'playa Pelícano', pero antes de irse a esta localización han tenido que intentar llevarse en una carrera de relevos lo máximo posible, tanto enseres personales como dotación de la playa.

Cada concursante ha tenido unos segundos para poder coger todo lo que le diera tiempo y antes de que acabase meterlo en la barca, algo que Ginés Corregüela no ha conseguido. Los treinta segundos han pasado cuando él todavía estaba camino del lugar donde ya tenían que estar todas las cosas que llevaba encima y Jorge Javier le ha anunciado que "estaba fuera de tiempo" y todo lo que ha cogido "no se puede meter en la barca".

El presentador ha avisado a los participantes antes de comenzar y se ha dirigido directamente al famoso tiktoker: "Eran treinta segundos, lo he dicho, tienes que devolverlo a la playa, lo siento". Ha tenido que devolverlo para que otros compañeros pudieran cogerlo en su turno y mientras lo hacía, el presentador se ha percatado de algo.

El superviviente ha cogido una de sus camisetas, que llevaba en la mano para meterla a la barca y se la ha enganchado en la parte de atrás de su pantalón, pero Jorge Javier le ha llamado la atención, entre bromas: "La camiseta, he visto que te la estás poniendo detrás, que te estoy viendo, que te piensas que no veo". Tras esto, ha llegado el turno de sus compañeros para intentar llevarse lo máximo posible de 'Cabeza de León'.

Además, el tiktoker está a un pie de abandonar el programa. Los nominados de la semana son Yaiza, Adara, Asraf y el propio Ginés.