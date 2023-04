'Sálvame' ha recibido una información muy comprometida sobre un concursante de 'Supervivientes'. El programa aseguró que el contenido de la información que habían llegado a la redacción era de una gran dureza y que no podían emitirlas.

"De momento, solamente nosotras dos vamos a poder ver junto a ella esta información confidencial, comprometida, que no puede ver la luz. Es suficientemente comprometida como para que destroce a Yaiza" advertido Adela desde una sala de visionado en la que se encontraba también una persona muy cercana a ese concursante.

Terelu incluso habló de "actos muy cuestionables" que podrían "rozar la ilegalidad" por parte de Yaiza, la novia del rey del bocadillo que ha llegado al concurso para revolucionar por completo la convivencia.

Al parecer, su pasado estaría empañado por comportamientos que la podrían poner en serios problemas. "Lo primero que hemos escuchado a mi me parece deleznable, jugar con esas cosas…",señaló Terelu Campos. "La segunda parte no digo que podría ser denunciable, es que es denunciable. Si eso que se cuenta es así, lo que me extraña es que la testigo no haya ido a poner una denuncia porque ahí por lo menos hay dos delitos", añadió Adela González.

La hija del rey del bocadillo visionó el contenido junto a las dos presentadoras y su reacción no dejó a nadie indiferente. "Si mi padre ve esto, directamente no estaría con ella. Es increíble", exclamó de lo más sorprendida.

"¿Tú temes por la integridad física de tu padre?", le preguntaron a lo que ella respondió afirmativamente. Es más, estaría dispuesta a presentarse en Honduras para contárselo todo y quitarle la venda.

De momento se desconoce eso tan grave que pudo haber hecho la canaria y si 'Supervivientes' le dará la posibilidad a la hija de concursante de ir a hablar con su padre.