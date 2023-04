La prueba musical es una de las partes favoritas de los espectadores de 'Pasapalabra'. En esta parte del programa, los concursantes y los invitados tratan de adivinar las canciones que suenan para conseguir acumular segundos para el rosco final.

Esta sección suele dejar grandes momentos y también un poco de frustración, sobre todo en los invitados famosos que acuden al programa. Y eso volvió a ocurrir en el programa de este jueves cuando Edu Soto y Andrea Duro se enfrentaban.

"No me sé exactamente el título", reconoció la actriz, que empezó a tararear el tema. El rebote fue para el humorista que cantó la canción en un inglés muy particular. "Te la estás inventando, no has dado ni una", le dijo entonces Roberto Leal. "He pensado, que qué bien y qué mal a la vez", añadió.

La canción siguió sonando pero ninguno afinó el oído lo suficiente para acertarlo. "Estás muy cerca, pero no", insistió el presentador entre risas mientras les daba como pista el título desordenado. Esto tampoco sirvió de mucho y terminó 'cabreando' a Edu Soto: "¡El libro de reclamaciones!".

Finalmente el humorista acertó la canción, 'Another one bites the dust' de Queen, que comenzó a sonar en el plató de 'Pasapalabra' mientras el actor bailaba para celebrarlo: "¡Por un segundo lo que hago!", exclamó.