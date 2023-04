La visita del rey emérito a España ha vuelto ha generar una gran controversia. El rey Juan Carlos I ha vuelto un año más a Sanxenxo para participar en el evento deportivo de vela, algo que ningún programa se quiso perder. Ni siquiera ‘Sálvame‘ que mandando a Pipi Estrada a cubrir su llegada.

Tras emitir el vídeo de la llegada del monarca a Vigo, Jorge Javier quiso comentar lo que había dicho Belén Esteban mientras se compartían las imágenes. "Ha dicho: ‘Pues a mí me parece maravilloso'", revelaba el presentador. "Y debería venir más", apostillo ella misma. Unas palabras que no le hicieron ninguna gracia a Kiko Matamoros, que comenzó a hablar de los 'malas prácticas' del emérito y algunos de sus amigos.

Belén Esteban no aguantó más y explotó contra su compañero por por señalar las irregularidades de Juan Carlos I. "Aquí hablamos de que el rey ha robado, pero mucha gente que está aquí debe mucho dinero a Hacienda y no pasa nada. ¡Venga ya, que ya voy a explotar!", decía enfadada. "Empezando por la que tú tuviste que pagar", contraatacaba entonces Matamoros.

"Perdona, lo pagué: 700.000 euros. Paga tú el millón que debes, que echas la culpa a Makoke, cuando quien el que debe se llama Kiko Matamoros. Yo lo pagué y no debo un duro a nadie", le espetaba. "En cuanto me den 65 millones en comisiones, pago a Hacienda. No pienso comulgar con ruedas de molino", respondía volviendo a poner sobre la mesa las acciones del monarca. "Me tratáis como la tontita del programa, y la tontita del programa sabe más que todos vosotros", zanjaba la de Paracuellos.