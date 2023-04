'Sálvame' se pasó la tarde cebando un contenido sobre el descuido de una famosa de nuestro país. El programa aseguraba tener una imágenes de un rostro muy conocido que sufrió un percance en plena calle.

La protagonista del reportaje fue Laura Escanes. La influencer fue captada en un descuido mientras hacía una campaña publicitaria. La creadora de contenido se agachó para recoger algo del suelo y dejó al descubierto su ropa interior. "Si yo tuviera el culo así no me daría vergüenza enseñarlo", aseguraba Adela González, tras ver las imágenes.

El contenido no le hizo ninguna gracia a la influencer que explotó contra el programa en sus redes sociales. "Señores directores de 'Sálvame', presentadores y colaboradores. Tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia", empezó diciendo.

"Empezando por lo asqueroso que me parece que un fotógrafo esté esperando para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una buena idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención?"

"Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante", sentencia.

La influencer compartió su enfado con sus seguidores a los que quiso agradecer los mensajes de apoyo. "Creo que decirlas hace más ruido y tengo la esperanza de que con estas cosas la gente se de cuenta de cosas que no tienen que ocurrir. Gracias"

"Creo que la responsabilidad principal es de los directores del programa que deciden poner ese contenido y enseñar mi culo con las bragas...es que me parece surrealista. Pero luego me ofende y me entristece que nadie en plató haya dicho '¿de verdad hacen falta estas fotos?'", apunta. "No es la primera vez que me pasa algo con ellos. La vez que tuve una entrevista cuando hice el podcast en directo también me hicieron la trece catorce y yo salí del paso como pude", concluye.