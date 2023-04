Belén Esteban está a punto de revivir uno de sus momentos más duros en la televisión. El próximo 26 de abril se cumplirá un año de su aparatosa caída en 'Sálvame' en la que se rompió la tibia y el peroné y que la tuvo apartada de la televisión durante meses.

La princesa del pueblo todavía no está recuperada del todo. Hasta hace un par de meses todavía tenía que ir acompañada de una muleta. La operación a la que tuvo que someterse se complicó y su recuperación se alargó más de lo previsto. Aunque ahora no le permite disfrutar y hacer su vida con normalidad.

La colaboradora aprovechó sus días libres para disfrutar de unos días con su marido Miguel disfrutando del sol y la gastronomía de Alcalá, en Santa Cruz de Tenerife. Un viaje para desconectar y descansar que terminó un tanto accidentando.

Así lo contó ella misma en su cuenta de Instagram. "Unos días de descanso en Alcalá no os imagináis lo feliz que soy allí, lo único malo que me ha pasado es que me he roto el cuarto dedo de mi pierna malita pero estoy feliz, hoy nos vemos en 'Sálvame'", anunciaba.

En una de las fotografías muestra sus dedos del pie inmovilizados después de un golpe. Belén Esteban se rompió el dedo saliendo de la piscina, cuando se dio un golpe sin querer, pero eso no le ha permitido disfrutar de sus vacaciones ni regresar a 'Sálvame'. "He ido a mi médico, me lo ha unido al de al lado porque no tiene otra solución y estoy perfecta".