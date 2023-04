Alba Carrillo es una de las colaboradoras más polémicas de Telecinco. En los últimos meses acaparó todos los titulares después de que se destapara su affaire con su compañero Jorge Pérez durante la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content.

El revuelo ocasionado provocó que el también colaborador abandonara la cadena para centrarse en recuperar a su mujer y su estabilidad emocional mientras que Alba Carrillo volvía a la normalidad para hablar de la vida de otros famosos, pero ahora vuelve a estar de actualidad a raíz de la cuenta de Instagram 'La cuernis'.

Una publicación de este perfil destapó todas las alarmas al desvelar una posible relación entre Alba Carrillo un participante de la actual edición de 'La isla de las tentaciones 6'. Tal y como muestra 'La cuernis', la colaborada de 'Ya es mediodía' habría empezado una relación con Alejandro Pérez, novio de la gallega Laura Boado.

"Entre Alejandro LIDLT6 y Alba Carrillo hay tema, pero vamos. No sé si desembocará en algo serio, pero liados están al menos desde hace un mes y algo", escribe 'La cuernis' en un vídeo en el que da detalles que podrían indicar que ambos están juntos. Además de los comentarios que ambos se han ido dejando en sus respectivos perfiles, comparte un vídeo de ambos paseando por las calles de Madrid.

El revuelo ocasionado ha provocado que Alba Carrillo haya decidido salir a aclarar la situación. A través de unos stories ha confesado cuál es su relación con Alejandro Pérez.

"Me están relacionando con una persona de 'La isla de las tentaciones' que me encanta pero mis seguidores están preocupados porque es una persona que no me pega nada. Sí que es verdad que yo he ido a comer con esta persona, pero me sorprende muchísimo que hayan salido imágenes porque yo voy a comer con muchísimas personas, pero así ha pasado."

"Estaré más precavida la próxima vez porque sí que es verdad que a veces confío en que la gente va a ser maja y luego pues me la lían. Yo sigo mi camino", dice negando que entre ella y Alejandro exista algún tipo de relación. "Además estoy conociendo a una persona y me viene mal que salgan este tipo de informaciones porque no son verdad", termina aclarando.

"Niego absolutamente que tenga nada con Alejandro. Y el refrán de hoy es: 'cuidado con las personas que a Dios rogando y con el mazo dando'. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos", sentencia dando a entender que quizá haya podido ser el participante de 'La isla de las tentaciones' el que ha podido estar detrás de este montaje.