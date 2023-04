La tensión se corta en 'Supervivientes'. La falta de comida y de descanso está pasando factura a los concursantes y sus ánimos están de los más caldeados. Las disputas entre ellos son constantes y la comida suele ser la gran responsable.

En las últimas horas el concurso vivió un momento de gran tensión con el enfrentamiento de dos supervivientes. Arelys y Yaiza, que acaba de llegar al concurso, protagonizaron un fuerte discusión en la que llegaron a la manos. Ambas se enfrentaron por la forma de preparar los cocos a la hora de cocinar en la isla.

"Como cocino yo, tú te acuestas", apuntó Yaiza con el tono elevado a la madre de Yulen Pereira. Las concursantes se enzarzaron en una disputa de gritos y mucho acercamiento que terminó con Arelys dando un manotazo en la cara a su compañera para apartarla: "¡No me toques, porque yo no te he tocado!", le espetó la novia del rey del bocadillo.

La organización ha tomado medidas drástica a este comportamiento intolerable en el concurso. Tras ver lo sucedido, Jorge Javier sentenció su actitud durante la gala. "La dirección del programa ha tomado la decisión de nominaros disciplinariamente. Es complicado mantener la calma en una discusión, pero no se pueden permitir actitudes así", anunció Jorge Javier Vázquez.

Tras esta decisión extrema, ambas fueron directamente nominadas sumándose a los otros 4 nominados de la noche. Además el concurso no les permitió participar en la prueba de líder.