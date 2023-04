'Sálvame' sigue probando estrategias para recuperar los índices de audiencia de años atrás. El programa ha perdido una gran cantidad de espectadores durante este año y parece que todo lo que han intentando no consigue reflotarles. A lo largo de este tiempo han experimentado un montón de cambios, algunos de los más significativos como las constantes idas y venidas de los colaboradores.

El programa ha decidido rescatar a uno de sus rostros más polémicos y este jueves traerá de vuelta a este mítico colaborador que lleva mucho tiempo sin aparecer en pantalla. Esta tarde se reincorpore a su silla con ganas de ponerlos a todos en su sitio.

Víctor Sandoval, el ex de Nacho Polo, regresa a 'Sálvame' con una cuenta pendiente con Lydia Lozano. Después de su paso por 'Viernes Deluxe', el colaborador vuelve al plató para enfrentarse a Lydia Lozano, quien acaba de confesar que le contó a los directores de ‘Sálvame’ lo que opinaba el colaborador de ellos: "Víctor tuvo un pollo con Valldeperas, pero decía que Valldeperas era buenísimo y que Alberto era el peor, me los encontré, veníamos de comer y digo: ‘lo que me he podido reír, tú eres el santo y tú el bueno, Valldeperas’. Se partió de la risa", desveló la periodista.

Una confesión que no ha sentado nada bien a Sandoval que llega con la pistola cargada con ganas de poner en su sitio a su compañera. "¿Me tengo que enterar el lunes en ‘Sálvame’ que vas metiendo mierda por detrás a los directores, Lydia Lozano? Al congelador", escribió en su cuenta de Instagram Víctor Sandoval.

"Mañana regreso después de 9 meses como colaborador… a ver de qué más cosas me entero mañana, pero ya no me puedes hacer daño… Estás congelada", escribe junto a una foto del nombre de la colaboradora en el congelador.