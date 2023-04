El pasado 5 de abril 'Pasapalabra' recibió a un nuevo concursante que ya se ha ganado el cariño de todos los espectadores. En sólo una semana, Miguel Ángel Pertegal Vega, ha conquistado a la audiencia del programa gracias a su dulzura y la enorme ilusión con la que encara su experiencia dentro del concurso.

"Para mí, venir a 'Pasapalabra' es una aventura compartida con Mila, que es mi pareja. Como suelo decir, con ella yo ya he ganado el bote en la vida. Espero que con su energía, y con su ayuda, porque también me hace de mánager en esta aventura, pueda acercarme también a vuestro bote", arrancaba diciendo el primer día que llegó al programa.

Su vinculo con el concurso viene de atrás. Este profesor de la Universidad de Sevilla se ha proclamado como un gran seguidor del programa y desde que llegó a Antena 3, no ha dejado de dar muestras de ello.

"Esa camiseta me suena un montón, ¿es con la que se llevó el bote Pablo?", le preguntaba Roberto Leal en una de sus intervenciones. "Yo me enganché a 'Pasapalabra' por Pablo Díaz, quien para mí es el concursante perfecto. Me apunté a su canal de Twitch y antes de que se llevara el bote sorteó la camiseta. Pensé que eso era una señal", confesó.

Sus alusiones a otras concursantes son bastante frecuentes. Durante una de las pruebas, Perte quiso acordarse de Oreste. El profesor hizo su particular homenaje a uno de los mejores participantes que han pasado por la historia del concurso. "Si me permites hacer un guiño al gran Orestes, quiero reconocer francamente esa seguridad o vocación que tiene. No sé si hay un friki de las estadísticas de 'Pasapalabra', pero seguro que es el que tiene el menor porcentaje de fallos en esa prueba, por eso para mí es un grande", aseguró emocionando a Roberto Leal, que ha aprovechado para mandarles un beso a Rafa y Orestes. "Parece que fue ayer cuando les teníamos aquí", decía el presentador andaluz.