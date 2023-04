Ana Rosa Quintana reaccionó este miércoles en 'El programa de Ana Rosa' a un nuevo avance tecnológico que, en un futuro no muy lejano, podría afectar al trabajo que desempeña. Algunos países están introduciendo presentadores virtuales en sus espacios de noticias, como es el caso de Kuwait.

"En los Emiratos Árabes ha llegado una presentadora de noticias virtual. Se llama Feda, es rubia y no lleva velo islámico, que es obligatorio en Kuwait, pero como es virtual...", comenzó explicando Ana Rosa.

"Nos van a dejar sin trabajar a los presentadores, ya lo que nos faltaba. Eso es lo que quisiera Podemos... Pues no", llegó a soltar la periodista para lanzar una de sus habituales críticas a la formación morada, con la que este miércoles mantuvo un nuevo encontronazo.

Ana Rosa reconoció que este avance virtual "va despacito", pero no descarta que las televisiones de otros países acaben "pensando" en replicar esta técnica.

Joaquín Prat, por su parte, apuntó que no es "casual" que haya presentadores virtuales en territorios "que no son precisamente unos defensores de la libertad de prensa". "Kuwait, Rusia, China... Para que te cuenten lo que el Gobierno quiere que sepas y no te cuenten lo que no quieren que sepas", añadió.

Para dar por zanjado este tema, la presentadora también reparó en el componente "machista" de los casos que pusieron como ejemplo: "¿Os habéis fijado? Todas son guapas, delgaditas y jóvenes".