La emisión del pasado domingo de 'MasterChef 11' destapó un caso de intoxicación masiva entre los visitantes en una de las pruebas de exterior celebradas en el Ocenagrogràfic de Valencia. Una de las comensales compartió en sus redes sociales la desagradable experiencia que vivieron ella y algunos de sus compañeros.

"Abro hilo de mi experiencia como comensal en el programa que #Masterchef grabó en el Oceanogràfic de Valencia. Trabajo allí y el programa invitó a los que libramos el pasado 19 de enero para participar en la grabación. De 70 personas, más de la mitad acabamos intoxicadas", empieza escribiendo en un tuit en el comparte una fotografía de su experiencia.

"En la mesa estamos cuatro de mis compañeras y yo. Todas con gastroenteritis. La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan en el culo para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en tres días", explica.

Mi empresa informó a ‘MasterChef’ de lo sucedido. Los siguientes días no pudimos ir a trabajar. Nos llamó Salud Pública para investigar lo sucedido pero la cosa no llegó a nada. Esto lo escribo aquí porque ni siquiera han tenido la decencia de escribirnos para pedir disculpas" sentencia Irene.

"Gracias @MasterChef_es por la peor experiencia gastronómica que he tenido en mi vida. Ya que estamos os animo a investigar un poco más también la relación de Masterchef con la ganadería intensiva", concluye un hilo que ya está levantando ampollas.

Sanidad ha asegurado que los síntomas que presentaron fueron los propios de una gastroenteritis, es decir, vómitos y diarrea. El departamento de Sanidad valenciano llevó a cabo unos días después del suceso un estudio de contactos, tras recibir una primera notificación de que se habían producido intoxicaciones.

Fruto de este estudio, se pudo conocer el número de personas afectadas, 44, aunque no si estas habían tenido que ser atendidas en centros de salud o no, ni qué alimento fue la causa del contagio, ya que habían pasado días desde el evento y ya no había alimentos que analizar.

El menú de la intoxicación

Entrante: viaje a la india con clotxina valenciana, un plato hecho a base de mango y especias de la cocina hindú como ingredientes principales.

viaje a la india con clotxina valenciana, un plato hecho a base de mango y especias de la cocina hindú como ingredientes principales. Primer plato , moluscada valenciana con ostra, almeja, salsa romescu y pesto a base de algas

, moluscada valenciana con ostra, almeja, salsa romescu y pesto a base de algas Segundo plato , suquet thai de lubina, un guiso con coco, dátil y cacahuete

, suquet thai de lubina, un guiso con coco, dátil y cacahuete Postre: tarta de queso japonesa y algas.

La respuesta de la productora de MasterChef

Tras conocer la denuncia publica que esta usuaria hizo a través de sus redes sociales, la productora del programa culinario ha querido responder con un comunicado.

"Desde MasterChef lamentamos mucho la indisposición que manifestaron algunos de los comensales que asistieron a la grabación de nuestro exterior en Valencia, con quienes se estuvo en contacto en todo momento a través del Oceanogràfic, al tratarse de personal de la compañía. Se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 de años de MasterChef en España, un programa donde es una prioridad absoluta garantizar el cuidado alimentario de las personas que intervienen", señalan desde Shine Iberia.

"En el exterior de Valencia los alimentos fueron analizados en origen con resultados positivos y se garantizó su trazabilidad en todo el proceso, tal y como se informó y documentó a las autoridades sanitarias competentes cuando tuvimos conocimiento de los hechos", setencia.