Hace un mes 'Pasapalabra' vivió un programa histórico. De una sola tirada, Rafa Castaño se hacía con el mayor bote entregado en el programa. El sevillano completó 'El Rosco' de una sola vez, dejando a Orestes sin posibilidad de participar. Una hazaña que le permitió llevarse a casa un millonario premio de 2.274.000 euros.

Nada se ha sabido de él tras su triunfo, pero ahora ha salido publicada una entrevista que concedió hace poco a la revista 'Pronto' en la que se sinceró sobre su relación con Orestes y sobre los planes que tiene tras recibir tantos millones.

Durante el concurso se ha especulado mucho sobre su relación con el burgalés. Delante de cámaras parecía que ambos tenían muy buena sintonía y que guardaba una relación de amistad. Ahora que su paso por el programa ha terminado, el sevillano se ha sincerado al respecto. "Mi relación con Orestes siempre ha sido buena, aunque fuera de los platós no hablamos mucho", aclaró. "Ahora quiero dejarlo tranquilo, porque está todo muy reciente. Le escribiré más adelante para saber cómo está".

A la pregunta de si tiene pensando compartir el premio con el burgalés, su respuesta ha sido de lo más tajante. "¿Regalarle algo? Se ha llevado 220.000 euros, no se ha ido con las manos vacías, pero si voy a Burgos, seguro que nos tomaremos una cerveza".

Sobre en qué tiene pensado gastarse el premio, lo tiene muy claro: "No quiero un piso, ni un coche, ni lujos, porque no los necesito. Sé que suena raro, pero solo pienso en comprarme libros, tumbarme y leérmelos, y en comer y viajar", detalla. "El premio me permite trabajar en lo que yo quiera y, si puede ser teletrabajo y de pocas horas, maravilloso".