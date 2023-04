El año empezó con polémica a raíz de un comentario que Risto Mejide hizo durante las Campanadas. El presentador, que se encargó de despedir el año en Cuatro, lanzó durante su discurso, lo que se entendió como un dardo directo hacia Ana Obregón y Cristina Pedroche. "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", pronunció en un momento dado.

Las palabras del publicista generaron un gran revuelo y recibieron la respuesta directa de Ana Obregón. A través de un post de Instagram, la actriz respondió con un fulminante mensaje. "NO TODO VALE RISTO. En esta vida no todo vale. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie" comienza.

El presentador terminó pidiendo perdón alegando que sus palabras se habían malinterpretado y ahora, cuatro meses después de este sonado conflicto ha aprovechado el revuelo causado entorno a la nieta de Ana Obregón y la gestación subrogada, para devolverle sus palabras.

"Hay ocasiones en las que odio profundamente que el tiempo me acabe dando la razón", comienza diciendo Risto, "Ésta es una de ellas. Efectivamente, Ana Obregón. No todo vale", comienza escribiendo junto a la imagen de Ana en la portada de una revista.

"Que nadie se engañe. Si el mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena, si paga estas ingentes cantidades de dinero es porque puede, porque le sale a cuenta, y por eso ahí sigue, cebándose siempre con los más débiles -anímica y psicológicamente- a golpe de exclusiva".

"Dicho esto, para los que os interese mi opinión, sigo defendiendo incluso en este caso que cada uno haga con su vida lo que quiera o lo que pueda dentro de la legalidad", asegura, añadiendo que le desea "de corazón" lo mejor a la pequeña Ana Sandra. "Ojalá estos cheques no le pasen factura", sentencia.