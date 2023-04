La actriz Silvia Alonso fue anoche una de las invitadas en el programa 'Días de Tele' (La 1), donde ha hablado con Julia Otero de sus apariciones en 'La Resistencia', el late night de Movistar presentado por su pareja, el cómico David Broncano. Durante su primera entrevista, la artista reconoció que se sintió incómoda al no saber cómo manejar la situación de compartir plató con su novio. Sin embargo, meses más tarde cuando acudió por segunda vez a 'La Resistencia', estuvo mucho más suelta y en sintonía con el ambiente canalla e informal del programa de Broncano.

Al referirse a la primera entrevista, Silvia Alonso explicó que el problema fue no tratar el tema con Broncano antes de entrar al plató. "No lo hablamos y yo me bloquée mucho porque de repente todo eran bromas sobre nuestra relación y no supe cómo gestionar eso a nivel público".

Todo mejoró en la segunda entrevista, donde no tuvo ningún reparo en entrar en el juego de Broncano y del público. Silvia Alonso confesó que aunque le costó hablar de su relación en público, ya que es "muy pudorosa" y no le gusta exponer su vida privada, se sintió obligada a promocionar un proyecto en el programa de su pareja. "Aquí tampoco hablamos nada pero dije bueno, póntelo a favor, ya está", detalló.

Julia Otero, la presentadora del programa, también habló sobre la actitud de los famosos hacia su vida privada, señalando que algunos hablan de ello sin problema, mientras que otros prefieren mantenerlo en privado. En cualquier caso, Otero aplaudió la forma en que Silvia y David manejaron la situación en 'La Resistencia': "La tercera vez será como coser y cantar".