'Viajando con Chester', el programa presentado por Risto Mejide recibió el pasado martes a David Trueba. El escritor repasó su exitosa trayectoria en distintas disciplinas cuando Rosalía se coló en la entrevista de 'Viajando con Chester'. Mejide preguntó por su éxito en varias ramas del conocimiento: "Mi éxito y mis fracasos tienen un tamaño con el que puedo manejarme".

En ese preciso instante fue cuando David Trueba comenzó a contar la curiosa historia de cómo conoció a Rosalía: "Conocí a Rosalía antes de que fuera Rosalía", precisando que fue a casa de unos amigos a cantar una canción: "Cantó, y yo de manera inocente le dije: '¿No has pensado en dedicarte profesionalmente a la música?'".

El guionista continuo con su curioso encuentro con la cantante internacional: "Años después me la encuentro en los Goya, y no me atrevía a saludarla porque creí que pensaría: 'Este es un imbécil'". Sin embargo, el actor se atrevió a dar el paso recibiendo respuesta de la 'Motomami': "No, no al revés, lo sentí como una cosa muy bonita, de confianza tuya", admitiendo que sus hijos pensaron que hizo el ridículo.

Por último, el periodista valoró el enorme éxito de la cantante y cómo le hubiera cambiado a él ese exceso de fama como el de ella: "Yo agradezco no haber tenido que lidiar nunca con un éxito así porque no sé si me hubiera vuelto un imbécil integral", aseguró añadiendo que hubiera tenido que sacrificar muchas de las cosas que ha terminado haciendo.