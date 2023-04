Los concursantes de Masterchef 11 se enfrentaron a un reto por parejas que dejó como vencedores a Laura y Camino. Ana y Tuki, Eneko y Alex y Francesc y Fray Marcos también cumplieron las expectativas del jurado, librándose así de la prueba de expulsión, de la que también se libraron Carlota y Sergio por decisión de los ganadores.

Los demás se vieron obligados a participar en una prueba que podría suponer el fin de su participación en el programa, sin saber que se trataba de una expulsión doble.

Esta edición de MasterCheff 11 está dejando a todos boquiabierto. Ya la semana anterior alucinamos con la repesca de Karla y la expulsión de Rachel y ahora dejaron al público en shock con una doble expulsión que dará que hablar.

Los expulsados de ayer en MasterChef 11

La primera expulsada de la noche fue la recién llegada Karla, quien ya empezó la prueba con el hándicap de tener que cocinar uno de los platos más difíciles: pot-au-feu. Laura y Camino fueron los que decidieron qué plato debía cocinar, algo a lo que Karla achacó a la falta de afinidad: "Entrar la última me ha perjudicado. No tengo tanta afinidad como los que llevan más tiempo aquí, por lo que no recibo tanto compañerismo".

Su plato no convenció lo más mínimo a Pepe Rodríguez, quien alegó que "no cumplía ni los mínimos exigidos". Entre otras cosas, cocinó la carne y la verdura por separado, en lugar de incorporarlas a la olla según los tiempos de cocción, como estaba marcado. La concursante no pudo contener las lágrimas durante su despedida.

Mientras Pilu y Frank consolaban a Karla, Pepe Rodríguez anunció el nombre de un segundo expulsado: Frank. El concursante brasileño tuvo que despedirse del programa ante la incredulidad de sus compañeros, que no daban crédito. "Así, taca taca, dos menos", comentó Jotha con la boca abierta. El gratine dauphinois que cocinó se le había quedado crudo, algo que no se puede puede permitir en MasterChef y que él no discutió: "Me avergüenzo muchísimo".

Sin duda, un episodio de MasterChef marcado por las emociones y las sorpresas, con acontecimientos que deben ser un aviso para los concursantes que todavía quedan en el programa.