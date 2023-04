Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Molinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. Ella y Asraf Beno han tenido una nueva conversación de lo más emocional en Honduras, ahora ha sido ella la que se ha emocionado al hablar de lo que echa de menos de fuera y en especial a su hijo, algo que ha hecho que incluso él termine derramando alguna lágrima al escucharla.

"Es lo mejor que me ha pasado en la vida, si volviera a nacer le tendría otra vez", dice Adara al hablar de su hijo y se derrumba porque, aunque quiere estar en el concurso, echa de menos a su familia y a su hijo: "Pensará que estoy aquí y no me habla ni me llama". Asraf le quiere quitar esos pensamiento de la cabeza: "¿Cómo va a pensar eso?". Y ella recuerda cómo es la rutina con su hijo en su vida normal. "Seguro que te manda mucha fuerza y muchos ánimos, se pone contento cuando comes, seguro que está muy orgulloso de cómo lo estás haciendo", le dice su compañero que también muestra la emoción ante esto.

Aitor, el hermano de Adara reacciona desde el plató a esto: "No me extraña que esté así porque tiene un niño adorable". Y da las gracias a Asraf por su comportamiento con ella. También Isa Pantoja se ha mostrado emocionada ante este momento: "Sé lo que es extrañar a tu hijo siendo muy pequeño y simplemente me emociona". Además, apunta que Asraf convive con su hijo, "que también le echará de menos y por eso empatiza tanto con ella", y agradece cómo está siendo Adara con él y cómo se alegró de su salvación en la pasada nominación.

¿Cuál es la profesión de Adara Molinero? Sale a la luz a qué se dedicaba la influencer

Allí donde pisa, Adara deja huella y estamos seguros de que su participación en el reality show más extremo de Telecinco no va a dejar indiferente a nadie. Es toda una experta en televisión, sí, pero ¿recuerdas a qué se dedicaba antes de trabajar en ella? 2016 fue un año histórico, una fecha que debería estudiarse en colegios y universidades, ya que fue el momento en el que conocimos a Adara Molinero, la mujer que tan buenos momentos nos ha regalado en Telecinco. Y la cadena ha desvelado cuál era su pasado. "Buceando en nuestra hemeroteca, hemos encontrado el vídeo de presentación que grabó antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra en 2016 y hemos podido saber cuál era el trabajo que tenía. Vestida de azafata de vuelo y desde un aeropuerto, Adara Molinero explicó que ese había sido su último trabajo: “Mi base estaba en Barcelona, los vuelos salían de allí por toda Europa y algunos sitios de África y Rusia”, declaró.

Afirmó que siempre había querido ser azafata porque le gustaba viajar y conocer sitios nuevos, sin embargo, tras un tiempo dedicándose a ello, decidió dejarlo: “Me sentía un poco saturada de pasar tanto tiempo lejos de mi familia. Tuve una ruptura muy fuerte con mi pareja y necesitaba romper con todo y empezar de cero”.