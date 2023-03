Ana Obregón sigue acaparando titulares después de que la revista 'Lecturas' destapara en exclusiva que la actriz se ha convertido en madre a los 68 años por gestación subrogada. Una noticia que ha generado un gran impacto y ha provocado un debate a nivel nacional.

La decisión de la bióloga de alquilar un vientre para traer a una niña al mundo está levantando muchas ampollas. Ella por lo de pronto, ha decidido mantenerse callada y lo único que ha compartido es que se siente feliz y que nunca más volverá a "estar sola".

'Sálvame' puso el tema sobre la mesa y Jorge Javier quiso conocer la opinión de sus colaboradores, pero antes de entrar en ningún debate el presentador quiso avisar a Adela González. "Adela, sé que para ti es un programa muy complicado. Inevitablemente, vamos a tener que hacer referencias...", soltaba el presentador. Sus palabras están motivadas porque la periodista perdió a su hija de 8 años en mayo del 2020 al padecer el mismo tipo de cáncer que Aless Lequio.

"Solo quiero pensar que Ana, que me consta que ha sido tratada por un experto o una experta, sabe las implicaciones que esto tiene, aunque ahora ve la luz. Y las que puede tener para esa niña. Va a tener todas las vidas del mundo para gastar todo el dinero que tiene, pero emocionalmente va a ser muy complicado vivir sabiendo que de alguna manera tú has aportado luz, pero que casi has llegado para tapar un hueco que es imposible de tapar", empezó diciendo la presentador. "Las circunstancias y la edad... me hacen pensar más en la niña que en Ana", añadía. Jorge Javier, se dirigía entonces a ella, pero antes de decir nada, Adela le avisaba: "No sé lo que me vas a preguntar, pero no voy a contestar", cortaba antes de que a nadie se le ocurriese profundizar en su dolorosa experiencia.

Todo el equipo del programa trato, mientras se habla de este cuestión, que Adela estuviera lo más cómoda posible.