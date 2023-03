Carlos 'El Yoyas', el que fue concursante de la segunda edición de 'Gran Hermano', lleva más de tres meses prófugo de la ley. El barcelonés se encuentra en paradero desconocido y la preocupación del entorno de Fayna Bethencourt es cada vez mayor.

Después de varios meses de desesperación, parece que su arresto podría estar cerca por fin. Según informaba hace una semana el periodista Saúl Ortiz en Fiesta, la detención de Carlos Navarro "podría ser inminente". "Han cercado muy estrechamente el sitio en el que se encuentra", confesaba.

Este fin de semana, un equipo del programa se desplazó hasta el domicilio de su familia en Barcelona, y desvelaba nuevas pistas que podría dar un poco de luz sobre dónde se encuentra. "Esta mañana vemos dos perros que relacionamos con Carlos y un coche que no es del padre de la familia y pertenecería, al parecer, al 'Yoyas'", señalaba la reportera Arabella Otero durante un directo. El equipo desplazado observó además de que hay subida y baja de persianas en el hogar familiar. "Esto nos daría más pistas y corroboraría nuestra versión de que Carlos se encuentra en esta casa escondida", añadía.

Los padres y hermanas del ex de Fayna insisten en que no hay nadie en casa. Tras esto, una patrulla de Mossos d'escuadra se presenta en la zona y llama a la casa en la que se podría esconder Carlos, pero nadie abre.

Parece que la investigación del programa de Emma García ha puesto un poco tenso al entorno de 'El Yoyas' y es que tal y como reveló la reportera, unos minutos antes de conectar en directo con el programa, estaba descansando en el coche, con la puerta abierta y los pies estirados y un coche ha acelerado. Arabella ha tenido que cerrar la puerta rápidamente y enfrentarse a los insultos y peinetas por parte de los integrantes del vehículo.

Tras contar lo ocurrido a Emma García y el resto de los colaboradores, la reportera aseguró que el coche llevaba dando vueltas desde el viernes, pero hay otros tres o cuatro coches más y también una furgoneta blanca. “Nos amedrentan para que nos vayamos”, confesaba.

Arabella Otero se sinceró sobre el mal trago que pasó. "Cuando terminamos ayer el trabajo, no te puedes dormir al pensar en todo lo que podría haber pasado y no ha pasado. Tego una familia que ve el programa, unos compañeros que desde allí no pueden hacer nada y me pongo en el lugar de las personas que lo han visto y no se han acercado a una comisaría. No podría dormir por la noche porque esta persona sigue prófugo de la justicia y riéndose de todos nosotros".

El del coche no fue el único incidente que el programa vivió con el entorno cercano de Carlos. El padre de 'El Yoyas', al ver al equipo desplazado hasta ahí, se encaró también con ellos. "A mi familia la dejáis en paz, gilipollas. ¡Largo de aquí!", les decía visiblemente alterado. "Como yo haga mi trabajo, vais 'palante' los dos".