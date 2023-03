'Fiesta' dedicó una de las secciones de su programa a hablar sobre las particulares terapias que se pueden llevar a cabo para mantenerse joven. De entre todas ellas, rescataron una que ha llamado especialmente la atención. En los últimos tiempos se ha puesto de moda la orinoterapia, una particular técnica que consiste en beberse tu propia orina.

Para conocer en profundidad este sorprendente método de rejuvenecimiento, el programa conectó con la terapeuta Suama Fraile que destapó las supuestas ventajas que tiene poner en práctica está técnica. "Somos miles las personas que lo hacemos. Esto es una medicina interna gratuita. Yo estaba llena de enfermedades y a día de hoy no hay ninguna. Además, me he rejuvenecido sin haberme hecho nada en la piel. Pagamos miles de euros por la urea y tú la llevas contigo gratis", aseguró la terapeuta.

Esta experta aseguró que lo mejor es beberse la primera orina de la mañana: "Es la más recomendable porque es la que va más cargada de hormonas y minerales. Madonna practica la orinoterapia", señaló antes de beberse un vaso de su propia orina. "Este es el mejor licor que te puedes beber", aseguró.

Ante esto, el periodista José Ángel Leiras aceptó el reto de beberse su propia orina en directo. "¿De verdad que te vas a beber eso?", preguntó muy sorprendida Emma García.

El colaborador quiso intentarlo y con caras de sufrimiento, consiguió dale un sorbo a su propia orina, aunque a los pocos segundos la escupió incapaz de poder tragarla. "¿Se puede ser más tonto?", dijo la presentadora al ver su reacción. "Espero que los espectadores hayan terminado el programa mejor que yo, porque tengo el cuerpo revuelto", confesó la presentadora.