A Pepe Rodríguez, el dueño del restaurante El Bohío (una estrella Michelin) y jurado de 'Masterchef', no le gusta morderse la lengua. Ni en el concurso de TVE-1, donde no se corta con las valoraciones, ni para hablar de política, después de la que se montó a raíz de sus comentarios sobre Pablo Iglesias. "Criticar a los políticos me parece lo más sano del mundo", justifica a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica. Este lunes 27 de marzo estrena la 11ª temporada del 'talent show' gastronómico más famoso, que llega cargada de novedades: se emitirá dos noche a la semana (los lunes y martes), más pronto (a las 22.00 horas) y habrá el doble de participantes (nada menos que 30).

Por fin han cumplido el mayor deseo de los fans del programa: podrán llegar al día siguiente al trabajo más descansados porque el concurso empieza antes y será más corto, ya que se divide en dos días.

Intuyo que es un poco más corto porque hay dos emisiones semanales y las pruebas son más cortas, pero aun así son las mismas hora de grabación, así que no sé yo dónde van a meter la tijera.

Tienen el doble de aspirantes, 30. ¡Menos mal que llevan el nombre puesto en el delantal, porque si no sería difícil recordarlos todos!

Si cuando eran 15 ya no te enterabas la primera semana, con 30 es imposible. Y luego va todo tan deprisa… Pero era un reto hacerlo. Lo pidió TVE, así que lo tuvimos que hacer. Todavía no hemos terminado de grabar y ya estamos muertos porque son muchas horas, mucho trabajo, muy poco tiempo libre, no tenemos vida para poder respirar... Demasiado 'Masterchef'.

Un concursante ha perdido 10 kilos. ¿El jurado también lo ha sufrido a ese nivel?

Yo no he perdido 10 kilos pero tampoco cojo nada, y podría cogerlos por lo que probamos, por lo que bebemos, por lo que comemos... Fíjate que en las ediciones normales los concursantes cogen peso, y en esta creo que la gran mayoría han perdido. Eso ya indica el nivel de trabajo.

¡El lunes 27 vuelve @MasterChef_es, y lo hace por todo lo alto, con doble programa semanal, doble de concursantes y doble de pruebas! 🔥https://t.co/d6ax3TEh1l pic.twitter.com/xOz0j5VD3n — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) 22 de marzo de 2023

Este año son dos programas semanales, cada día con dos pruebas y una expulsión. ¿Le están viendo el pelo por El Bohío?

Haces todo el esfuerzo por estar ahí, pero es un día menos para estar en el restaurante. Yo trabajo los siete días a la semana, aunque antes me cogía alguna tarde. Ahora ni eso, no he podido. Está siendo extenuante.

Dice que lo de disfrazarse en el programa es lo que más le cuesta. Nadie lo hubiera dicho con la de veces que le hemos visto caracterizarse.

Yo en la tele he hecho cosas que si mi madre viviera diría: "Pero hijo, ¿qué haces?" Porque no las he hecho en la vida. Yo no me he disfrazado nunca porque no me ha gustado el carnaval, y en 'Masterchef' lo he hecho 150 veces. Yo siempre he sido un tío pudoroso y las veces que he hecho el ridículo en la tele han sido por el bien del programa. Me muto, soy un friki, yo que he sido siempre el tío más prudente. Lo paso mal, no sé si lo disimulo bien.

Nunca se han cortado valorando a los participantes. ¿Usted habría podido morderse la lengua si le hubieran tirado un plato, como ha pasado a veces?

Cuando te dicen las cosas claras a la cara es jorobado. A veces lo pienso y creo que me hubiera costado mucho morderme la lengua. Yo respondería, seguro que me hubieran echado.

Por el programa han pasado infinidad de chefs. Pero el otro gran referente televisivo de la cocina española, Karlos Arguiñano, no ha acudido como invitado. ¿Por qué?

Yo personalmente le he invitado a un 'celebrity' de jurado pero tenía contrato con Antena 3. A Alberto Chicote tampoco le hemos tanteado, y mira que es íntimo amigo mío. ¡Si hasta he estado en su boda!

"Patricia Conde no entendió el programa"

Hay quien piensa que si no van es porque se llevarán mal.

Para nada. Yo creo que sería bueno que nos retroalimentáramos, no pasaría nada. Pero las cadenas tienen esas cosas que si estás con Juan ya no puedes estar con Pedro. Que vinieran de invitados creo que sería bueno tanto para su programa como para el nuestro. Pero este mundillo es curioso.

En la última edición de 'Masterchef celebrity' Patricia Conde abrió la caja de Pandora con su famoso post en Instagram, donde decía que 'Masterchef' era televisión, que no era real. También daba a entender que apagaban los hornos de los concursantes.

Yo por el poco contacto que he tenido con Patricia me parece una tía maravillosa, pero no la conozco en profundidad y no sé hasta donde ella vio o ha sentido eso. Viéndola como concursante, que es una tía que lleva muchos años de televisión, había cosas que se le escapaban. Ella ya dijo muchas veces que era una tía tímida.

No ha sido la única 'celebrity' que se ha quejado de su paso por el programa. También lo han hecho Xuso Jones, Fernando Tejero...

Hay 'celebrities' que no han hablado bien de 'Masterchef' porque no han entendido el programa, no lo han pasado bien y no lo han disfrutado. Me da mucha pena porque es un programa para entretenerse de verdad, sobre todo el de 'celebrities'. Patricia Conde tampoco lo ha entendido. Entendería que diga que qué se cree el jurado, que se quejara del programa, pero no entiendo que arremeta contra sus compañeros. Me encantaría preguntarle qué pasó, qué vio que yo no vi.

¿Entonces no apagan hornos?

Yo se lo apago a Jordi Cruz y él a mí para tocarnos las narices. ¿Pero a Patricia? Qué necesidad, ni que ella fuese una Joël Robuchon que cocina como los ángeles y queremos que lo haga mal. No es necesario apagarle el horno a Patricia Conde o a los demás para que se equivoquen, porque no son profesionales.

Han pedido el boicot a 'Masterchef' por unas críticas que hizo usted a Pablo Iglesias. ¿Le da miedo el boicot?

Tenemos la libertad de tener un mando en la mano, así que nadie te obliga a ver 'Masterchef', uno ve lo que le da la gana. ¿Qué dije? ¿Que pondría a Pablo Iglesias a hacer un bocata de calamares? Si hasta me contestó.

Cuñados fachas que defienden tener becarios en los restaurantes sin cobrar ¿Tele 5? ¿Antena 3? No, en tu televisión pública… https://t.co/H3oWmwPh0O — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) 20 de febrero de 2023

Usted dijo que Pablo Iglesias había venido "para tocar las narices" y él le llamó "cuñado facha". ¿Qué le diría ahora?

Yo no le digo nada. Para mí es un honor que el que fuera vicepresidente del Gobierno me conteste, a un mísero cocinero de pueblo. Las cosas que le habrán dicho a ese hombre, cuánto no le habrán criticado. Como a cualquier político, ninguno se libra de la quema, y él que ha sido tan polémico... Que un cocinero le diga que le pondría a hacer un bocata de calamares y se monte la marimorena significa que este país va muy bien. A mí me gusta entender de política, lo que está ocurriendo, pero jamás me habrás visto defender a un político. Criticar a los políticos me parece lo más sano del mundo. ¡Si son servidores públicos! Cristina Pardo dijo una frase maravillosa: ¿Por qué les consentimos a los políticos lo que no le consentiríamos a un padre o a un hermano? Nos mienten como bellacos, dicen voy a hacer y no hacen, no voy a pactar y pacto, y se lo permitimos. Entiendo que haya gente a la que le guste la política, ¿pero yo defender a un político? Jamás. Me parece que hay que ponerlos en su sitio.

'Masterchef' también ha sido muy criticado cuando salen políticos.

Por el programa han pasado políticos de todos los colores pero dicen que blanqueamos a los fachas. Han estado Ada Colau, Almeida, Ayuso, Fernández Vara, Juan García-Gallardo... Vamos, de todos los signos. Pues mira, es que no los hemos puesto nosotros, los ha votado la gente. Colau ha estado dos veces y no veo tuits extraño, pero viene Ayuso y la fusilan, o García-Gallardo. Hay un grupito que maneja las redes para hacer daño y les gusta liarla.