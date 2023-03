El desmayo de Elena al ver a David siéndole desleal ya es uno de los momentos más destacados de todas las ediciones de 'La isla de las tentaciones'. Semanas después de emitirse ese momento, el chico se derrumbó después de ver las imágenes de lo acontecido en su hoguera de confrontación.

“Pienso que no se lo merece. Yo te prometo que no te quería hacer sufrir, te lo juro por que me muera", aseguró David entre lágrimas, algo que no hizo que Elena le diese pena: "¿Qué tú lo has pasado peor que yo? Ya te digo yo que no. No me lo merezco, sabes cómo soy y que soy una buena persona y yo no me merecía eso".

"No te lo mereces. Me he dejado llevar. He conocido a otra chica", intentó defenderse David en el reality de Telecinco, matizando posteriormente sus palabras: "No me he enamorado, pero es una chica que me gusta y he caído con ella".

Dejando aparte este momento, tras ver imágenes de su convivencia en las villas, Elena no dio crédito a David cuando le repitió que lo había pasado mal, ya que entró en el programa queriéndola: "Una persona que tiene sentimientos actúa como lo he hecho yo, que te he respetado desde el primer momento".

"Lo afronto. La chica me ha gustado, no estaba tan a gusto contigo a lo mejor. A lo mejor me he dado cuenta de que no te quería tanto, porque si no, no habría caído (...) Si he caído es porque a lo mejor no estaba tan enamorado, que la relación no era perfecta. Contigo antes de entrar aquí he tenido mil discusiones", dijo David, siendo respondido contundentemente por Elena: "Tenía discusiones, como todas las parejas pero, ¿tantas?".

Finalmente, después de ver los reproches y las imágenes de ambos, David y Elena decidieron poner fin a su relación. Primeramente, el chico prefirió irse con María porque, según él, ya tenía claro que Elena no le iba a poder perdonar lo que había hecho. Posteriormente, Elena confirmó que quería marcharse sola después de su experiencia en el reality de Telecinco.