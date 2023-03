Terelu Campos se sinceró como nunca en su blog de 'Lecturas' donde habló del proceso por el que reconocieron a su hermano, un hijo de su padre que conocieron hace años. En el artículo, la pequeña de las Campos confirmaba que ella y su hermana Carmen se sometieron a una prueba de ADN para reconocer a este hombre como hijo de su padre.

Una información que el programa 'Fiesta' empleó para especular sobre la identidad de esta persona y sobre su pasado. La colaboradora Gema Fernández, aseguraba que el hermano de las Campos había estado en la cárcel. Unas palabras que cabrearon mucho a la colaboradora, que llamó indignada a su hija para zanjar el tema. "Quita el rótulo porque no ha estado en la cárcel y van a demandar. Quítalo, lo digo por vosotros", se escuchaba decir a Alejandra Rubio a algún responsable del programa.

Tras hablar con su hija, Terelu Campos accedió a entrar por teléfono en altavoz: "Mi hermano no ha estado en la cárcel nunca, no tengo nada más que decir. Yo no he puesto a mi hermano en el punto de mira de nada", le dijo a Emma García, que intentó sacarle algo de información pero sólo recibió negativas: "Sabes que no puedo", le dijo Terelu.

La llamada de la colaboradora no sirvió para que sus compañeros de programa siguieran dándole vueltas al tema. Vista la insistencia, Alejandra Rubio quiso salir el defensa de su madre y zanjar el tema de una vez por todas. "Si entra en un programa de televisión para decir que no, ya te digo yo que es que no. No va a entrar mintiendo", sentenciaba mientras que en 'Fiesta' se seguía comentando sobre el asunto.