El pasado jueves 16 de marzo, 'Pasapalabra' vivía un momento histórico en el programa. Después de meses de enfrentamiento, Rafa y Orestes protagonizaban el duelo más esperado del concurso. De un sólo tirón, el sevillano resolvía 'El Rosco' y se llevaba el bote con 2.272.000 de euros.

Orestes no se fue con las manos vacías, pero el juego de su compañero no le dio ni la oportunidad de participar. El burgalés vio como su compañero resolvía todas las palabras sin detenerse ni un momento y ahora, una vez que ha pasado el revuelo, se ha sincerado sobre cómo vivió el momento en el que Rafa se hizo con el bote. En una entrevista concedida a ‘La 8 Burgos’, el joven se ha sincerado sobre 'El Rosco' de Rafa: "No puedo lanzarme el triple de que me lo sabía en primera vuelta, pero saberlo, lo sabía", aseguró.

"Las cosas parecen que pasan por delante de ti, pero noté que él sentía que estaba rompiendo un plato por acabar así la jugada", confesó cuando le preguntaron que fue lo que se le pasó por la cabeza en ese momento.

Una vez que su etapa en el concurso ha terminado, Orestes tiene claro cuáles son sus planes ahora. Tras más de un año entre Madrid, Pamplona y Burgos, ha llegado el momento de descansar y "zanjar asuntos pendientes" y retomar cuestiones de la carrera que no puedo hacer antes.

'Pasapalabra' ha terminado para Orestes y ahora toca "pasar página y desconectar", y volver a llevar la vida que tenía antes de su participación en el concurso. "La parte buena es que ha tocado techo e irá remitiendo", sentenció.