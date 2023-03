Este fin de semana se celebró el 'Festival de Málaga'. Además de conocer las películas, uno de los momentos más esperados de la ceremonia eran los looks de los invitados. La alfombra se llenó de algunas de las celebridades más conocidas de nuestro país y 'Socialité' no quiso perder la oportunidad de comentar los outfits de los asistentes.

Nuria Marín y Giovanna González daban su opinión sobre los estilismos escogidos por las actrices que desfilaron por la alfombra roja, pero especialmente se centraron en uno de lo más original con unas manos en el pecho. "Lo han llamado trampantojo», comentaba la colaboradora. "Creo que Verónica Sánchez se ha venido para arriba después de su papel en la serie ‘Sky Rojo’. Es una gamberrada, aunque también me gusta que en las alfombras rojas se hagan gamberradas y un poco de circo. Esto es un look circo y eso me gusta", señalaba Nuria Marín.

La portadora del vestido se parecía mucho a Verónica Sánchez pero no era ella. La mujer que decidió apostar por este arriesgado atuendo fue la periodista especializada en sexualidad, Noemí Casquet. Un error que el programa tuve que rectificar tras volver de publicidad.

"Antes, cuando estábamos comentando la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga, hemos confundido a Verónica Sánchez con Noemí Casquet. Ella es la que llevaba ese vestido con las manos encima de los pechos", explicaba la presentadora. "Hemos descubierto que las separaron al nacer. Sentimos la confusión", se disculpaba Nuria Marín.