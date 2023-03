Este fin de semana Sara Montiel habría cumplido 95 años. Con motivo de esta señalada fecha, 'FIesta' quiso rendirle homenaje a la artista y para ello contó con la presencia de una serie de periodistas especializados en la figura de la actriz y varias personas muy cercanas a ella como su hijo, Zeus Montiel o Tony Hernández, quien fuera el último marido de la cantante. Todo ellos participaron en el programa para hablar de la figura de Montiel y lo que significó para cada uno, pero una de las intervenciones no estuvo exenta de polémica.

Todo comenzó cuando acusaron a Tony Hernández de beneficiarse del estatus de su exmujer. "Yo siempre desde niño la adoré, nunca hubiese sido capaz de perjudicarla. A día de hoy la adoro, la sigo escuchando y admirando", respondía él. Unas palabras con las que no estuvieron de acuerdo muchos de los presentes en plató, entre ellos la periodista Marisa Martín Blázquez. "Tú eras un admirador de la figura de Sara como muchísima gente. Llegaste a España y te obnubilaste con la fama que rodeaba a Sara Montiel, te aprovechaste absolutamente de su fama, de su vida y de todo", ha dinero" le espetó además de recriminarle el haberla enfrentado con sus hijos, "que era lo que más quería en este mundo".

"Ella fue la que se enfrentó, yo no tengo la culpa de eso... Ella era muy caprichosa, todo había que hacerlo a su voluntad", se justificó el que fuera su marido. Entonces, Carlos Ferrando también lo acusaba de tener otra relación durante su matrimonio con Montiel. "Ella también sabía que tú tenías pareja allí". "¡Qué coño pareja! Me cago en todos tus muertos, eres un hijo de puta", le respondía Hernández visiblemente cabrado. "Eres un oportunista y ella hablaba horrores de ti. Eres un petardo y un mierdas", insistía.

En ese momento Emma García se veía obligada a intervenir ante el momento de tensión que se estaba generando. "Le puedes contestar, pero por ahí no. No insultes, pierdes toda la razón", le advertía. "Le estoy insultando porque él a mí me ha faltado al respeto en muchos programas... Le tengo muchas ganas, me ha desprestigiado todo lo que ha podido".

"Pensaba de verdad que en este homenaje iba a hablar con un Tony que iba a estar en un tono amable y que ibas a mostrar respeto y cariño por Sara Montiel. Una pena que no haya sido así, hasta aquí hemos llegado", le decía la presentadora antes de cortar bruscamente la conexión.