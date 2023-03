Este domingo el mundo del cine vivió su espectacular y esperada ceremonia. Los Ángeles disfrutó un año más de la gala de los Oscars en la que la película 'Todo a la vez en todas partes' fue la gran vencedora de la noche. Como siempre ocurre, el evento del año en lo que al cine se refiere dejó un montón de anécdotas, pero una de las más sonadas en España estuvo protagonizada por una mujer muy conocida en nuestro país y que ni si quiera estaba invitada.

Sonia Monroy se convirtió en el foco de las autoridades estadounidenses tras protagonizar un altercado cuando grababa un reportaje sobre los Oscar para el programa 'Fiesta'. Tal y como contó ella misma, fue retenida porque estaba grabando en un sitio donde no debía y se vio obligada a salir huyendo.

En las imágenes que ella misma compartió a través de cuenta de Instagram, aparece con el vestido roto, sin uno de los pendientes y con solo un zapato. "Se ha liado. Se ha armado una... Son las 5 de la mañana y estoy volviendo a casa. No se podía filmar y ya sabéis cómo son de estrictos en EE UU. Casi os quedáis sin reportera", explicaba a sus seguidores a través de unos stories.

"Tengo una ansiedad ahora mismo... Voy a llamar a mi abogado porque creo que me he metido en el mayor lío de la historia de la Monroy. Madre mía, la que se la liado", comentó visiblemente preocupada.

"No he dormido en el calabozo", aclaró, para después asegurar que hay partes del material que grabó que le borraron. "Las medidas de seguridad son brutales, era prácticamente imposible grabar nada. Me tuve que inventar que era para la boda de mi hermana para que no borraran más", detalló.