Telecinco decidió apartar a Marta Riesco de la televisión después de su sonado enfrentamiento con Cristina Porta durante un directo de 'Sálvame' en el que las reporteras protagonizaron un surrealista encontronazo en el que la novia de Antonio David Flores llegó a mencionar a Borja Prado, el actual presidente de Mediaset. Desde entonces no se volvió a saber nada de ella al margen de lo que compartía en su redes sociales, pero ahora parece que su vuelta es inminente.

Marta Riesco ha regresado a 'Fiesta' este fin de semana y se ha dejado ver por la redacción del programa. Después de haber pasado por un problema de salud, la reportera ya está lista para ponerse al frente de los micrófonos otra vez. "Creo que he hecho muchos avances y me merezco seguir luchando. No quiero estar con 35 años en mi casa y sin trabajar por un problema de salud mental", comentaba en un vídeo que compartía con sus seguidores y donde confesaba que está saliendo del pozo en el que estaba metida.

"He tenido que leer muchas informaciones totalmente falsas y gente que ha aprovechado que estoy de baja y que no me puedo pronunciar y estoy en un momento débil en lo laboral para arremeter contra mí y cosas que son totalmente falsas. He cometido muchos errores de responder a personas que no debería haber respondido porque luego ellas han ganado su dinero contestándome y han hecho negocio".

Ahora parece que esa mala racha ya ha pasado y que su papel como redactora en 'Fiesta' sigue intacto. Este fin de semana era ella misma la que compartía varias fotografías en los exteriores de las instalaciones de Mediaset. "Volver sabiendo que lo peor ya ha pasado", escribía junto a las imágenes en las que parece visiblemente feliz de regresar a la cadena.

La periodista compartió unas cuentas historias en la redacción del programa, pero ni rastro de ella en la pequeña pantalla. Aunque su vuelta a Telecinco para ya una realidad, todavía se desconoce cual será el papel que ocupará en esta nueva etapa y si quedará relegada solamente a trabajos de redactora. Y es que cabe recordar que estos últimos tiempos, la reportera ha sido muy dura contra Telecinco y 'La fábrica de la tele'.