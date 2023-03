Juan del Val tiene una sección en 'La Roca' que lleva por nombre 'El club de los ofendidos'. En ella el marido de la presentadora responde a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas por alguno de los comentarios que el escritor haya podido expresar públicamente. La temática de esta semana fueron los anacardos, unos frutos secos que el colaborador de 'El Hormiguero' calificaba de "mierda".

Para responder a sus palabras el programa contó con la presencia de Raúl Díaz, trabajador de una empresa de frutos secos. “Se ha enfadado el sector de los anacardos que no te puedes ni imaginar. Bueno, no hace falta que te lo imagines, porque te van a cantar las cuarenta", le anunciaba Nuria Roca antes de dar paso a la videollamada con este empleado.

"Yo puedo llegar a entender que, al igual que hay cosas que a mí no me gustan, a Juan tampoco. Como a todos, es respetable. Lo que me llama la atención es que una persona que se dedica a este medio y que supuestamente tiene unas tablas y un vocabulario se dirija hacia mi trabajo como una puta mierda”, le espeto Raúl Díaz. "Ha dicho que no se le ocurría otra palabra para decir. Yo creo que es porque no sabe que los anacardos reactivan las funciones cerebrales. Igual si se toma uno, encuentra las palabras adecuadas”.

Al final de la conexión, la presentadora quiso felicitar a Raúl Díaz y a su empresa de frutos secos, especialistas en anacardos, por el trabajo que realizan. "Voy a compraros los anacardos solamente a vosotros, que los sepáis", le aseguraba la presentadora. Unas palabras que no le parecieron bien a su marido que se levantó de su asiento para dejarla en evidencia.

"Me parece lamentable lo de Nuria. No se ha comido un anacardo en su vida, no le gustan los anacardos, no compra anacardos...", espetaba de lo más indignado. "¡Venga, venga, por favor!", le decía ella pidiendole que tomara asiento.