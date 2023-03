‘Supervivientes: Conexión Honduras’ celebró este domingo su segunda entrega. Un problema que no estuvo exento de polémicas, pero que también dejó espacio a los momentos emotivos con la celebración del cumpleaños de Adara Molinero. La supervivientes cumplió 30 años en Honduras y la organización del programa quiso hacerle el día más ameno permitiéndole hablar con su madre y regalándole una tarta.

Le dieron la posibilidad de festejar su día con un delicioso dulce que más que alegrías le trajo más de un quebradero de cabeza porque el programa sólo le permitió compartirlo con uno de sus compañeros. "Tienes que elegir: te quedas con la tarta y la compartes con solo una persona de tu equipo o se la regalas a otro equipo y tú no catas nada. Es un dilema, lo sé, complicado", le explicaba entonces Ion Aramendi.

"Me sabe fatal y que me perdonen mis compañeros. Sé que todos lo estamos pasando muy mal con el hambre y con todo, pero me gustaría comérmela con un compañero. Que me perdonen", comentó ella un tanto abrumada por la situación para después decantarse por Gema Aldón.

Una imposición por parte de la organización de 'Supervivientes' que no ha gustado nada a los espectadores. Las redes sociales se llenaron de quejas. "Súper injusto" o "sois horribles" fueron algunos de los comentarios que compartió la audiencia en Twitter.

No me parece justo que le hagan eso, es su cumpleaños, es su tarta.



Eso de los dilemas, en días especiales no deberían de valer.

Por cierto, Feliz cumple Adara!#ConexiónHonduras2 — ℓαυяι►💚🇪🇦🥉 (@Lauri_ten) 12 de marzo de 2023

#ConexiónHonduras2 Super injusto, deberían dejarla compartir con sus compañeros de grupo. Todo lo hacen por tener polémica. — Floreta!! (@FloretaPetita) 12 de marzo de 2023

Me gusta la decisión de Adara , pero no es justo que Cat pudiera compartir su tarta con varios compañeros y ella no #ConexiónHonduras2 — Eva 💜 (@Afouteza4) 12 de marzo de 2023

Es que sois horribles eh @Supervivientes deberían de jugar todos en la misma igualdad de condiciones… a Katerina la dejastéis compartir su tarta inclusive con gente que NO era de su grupo.. en cambio a Adara SOLO la dejáis elegir a 1 compi… sois fatales🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ #ConexionHonduras2 — 𝐿𝑎𝑟𝑎𝑚𝑖𝑦𝑦🌻 (@laritissimaa) 12 de marzo de 2023

La mayoría de las quejas hacían alusión a la decisión que el programa tomó la semana pasada por el cumpleaños de Katerina Safarova. A la joven se le permitió compartir su tarta con 4 compañeros mientas a Adara la pusieron en el compromiso de tener que escoger sólo a uno.