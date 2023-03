El cantante Mario Vaquerizo ha concedido en las últimas horas una de sus entrevistas más personales al programa encabezado por Paz Padilla, 'Déjate Querer'. El vocalista de Nancys Rubias ha hablado largo y tendido sobre su vida personal y ha querido dejar claras sus ideas sobre España y la libertad que hay en nuestro país.

Inspirándose en las polémicas palabras del cantante Miguel Bosé la semana pasada en 'El Hormiguero', Mario Vaquerizo ha asegurado que en España no hay libertad de expresión, o por lo menos no la hay como "antes": “Mi mujer, en ‘Pepi, Lucy y Bom’, tenía dieciséis años y no podría hacer esa película ahora. A mi suegra le habrían mandado a la cárcel por cosa del defensor del menor. Estoy diciendo cosas incorrectas, pero yo es que soy políticamente incorrecto”, comenzaba poniendo como ejemplo Mario.

Consciente de la trascendencia de sus palabras, el cantante ha continuado asegurando: "Hemos retrocedido mucho. Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho", se quejaba.

Lejos de indignarse, las redes sociales han mostrado su apoyo al intérprete.

Que pedazo de entrevista le está haciendo Paz a Mario Vaquerizo #DéjateQuerer — cuchufleta23 (@cuchufleta231) 11 de marzo de 2023

🔴🔴Mario Vaquerizo : " Las personas tenemos que ser libres y decir lo que pensamos.

No voy a autocensurarme por lo que digan de mí, ni en RRSS ni en la calle "

👏👏👏👏👏 — pepa vivas (@pepavivas) 11 de marzo de 2023

Soy Fans de Mario Vaquerizo #DejateQuerer — La Vida Es Bella 🇪🇸 (@Martina27pop) 11 de marzo de 2023

El culmen del a entrevista ha sido que la propia presentadora del formato, Paz Padilla ha apoyado las polémicas palabras de Mario: "Tenemos que ser libres", ha sentenciado.